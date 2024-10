Andrés Hurtado, conocido conductor de televisión y figura mediática en el Perú, atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra. El reconocido presentador, conocido por su programa 'Sábado con Andrés' y sus imitaciones como 'Luz Clarita', entre otros, fue trasladado al penal Ancón II, donde protagonizó un conmovedor episodio al quebrarse emocionalmente. Según la periodista Mávila Huertas, Chibolín le pidió a su abogado que no lo abandonara durante este difícil proceso. El caso ha captado la atención mediática por la notoriedad de la figura involucrada y la gravedad de las acusaciones que enfrenta.

Cabe destacar que el caso de Hurtado involucra una investigación compleja que incluye desde tráfico de influencias hasta lavado de activos. Las autoridades argumentaron que la falta de estabilidad laboral y familiar del comediante fue motivo suficiente para imponerle prisión preventiva, la cual se prolongará hasta marzo de 2026.

Andrés Hurtado rompió en llanto al llegar al penal Ancón II

El impacto emocional de la prisión preventiva en su contra afectó profundamente a Andrés Hurtado. Según los informes, al ingresar al penal Ancón II, donde cumplirá su prisión preventiva, Chibolín no pudo contener las lágrimas. La periodista Mávila Huertas reveló que el conductor se quebró al ver la realidad que afrontaría en los próximos meses. En un momento emotivo, el expresentador de Panamericana Televisión suplicó a su abogado que no lo dejara solo, demostrando la angustia que lo embarga en medio de este complicado proceso judicial.

"Unas personas del penal que le contaron que cuando él (Andrés Hurtado) había ingresado (al penal Ancón II) se desmoronó y se echó a llorar. Es más, Elio Riera (abogado de Chibolín) te acaba de decir que le pidió que no lo abandone", señaló Mávila Huertas en una entrevista con Magaly Medina.

"Recién creo que ha tomado conciencia de la gravedad (de este hecho). Exacto, a eso iba", añadió la conductora de 'Ocurre ahora', programa de ATV.

Magaly Medina se pronuncia tras detención de Andrés Hurtado

Tras las declaraciones de Mávila Huertas, Magaly Medina no dudó en pronunciarse y recordó que, en un primer momento, Andrés Hurtado habría pecado de "soberbio", sin embargo, recién estaría tomando su proceso judicial con seriedad tras la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra.

"Él estaba muy por encima de todos, diciendo que esto va a pasar, que esto no es nada. Y la cárcel no es algo que uno tenga que tomarse con tanta frialdad, tanta facilidad ni a ritmo de broma. Ya cuando te enfrentas a esta sentencia, cuando el juez te dice 'te vas a ir a prisión inmediata' y te trasladan a una prisión como el caso de él, ahí te das cuenta de que perdiste lo más preciado de tu vida: la libertad. Y no se sabe, bueno, es hasta marzo del 2026, es un montón de tiempo", señaló Magaly Medina.

Magaly Medina critica prisión preventiva de Andrés Hurtado

En medio del debate público sobre la reciente decisión judicial contra Andrés Hurtado, varias figuras del espectáculo han expresado sus opiniones sobre la medida. Una de las voces más críticas ha sido la de Magaly Medina, quien cuestionó la equidad en la decisión del Poder Judicial. La conductora señaló la aparente inconsistencia al imponer prisión preventiva únicamente a Chibolín, dejando a los otros dos implicados fuera de esta medida.

“Le dictaron 18 meses de prisión preventiva, el poder judicial ha ordenado que de los tres acusados sea el único que vaya a prisión preventiva, algo que resulta bastante raro, porque si se trata de equilibrar la balanza creo que había razones suficientes como para que a los tres los liberaran o siguieran el juicio en libertad o a los tres los mandaran a prisión preventiva”, señaló Medina.

Magaly Medina criticó prisión preventiva de Andrés Hurtado. Foto: Captura ATV

La conductora también mencionó a los otros dos involucrados en el caso: la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, y el empresario Javier Miu Lei, quienes enfrentaron medidas más leves. Ambos deben cumplir comparecencias restringidas, con prohibiciones para salir de Lima sin permiso judicial y la obligación de asistir a controles biométricos mensuales. Esta diferencia en las sanciones ha generado asombro e indignación entre el público.

Resumen: Andrés Hurtado lloró al llegar al penal Ancón II