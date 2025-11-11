En un inesperado giro sentimental, Leslie Echevarría, conocida por su relación con Mark Vito, compartió con sus seguidores la decisión de poner fin a su romance. El anuncio fue realizado mediante un comunicado en Instagram que, tras estar disponible unos minutos, fue eliminado sin explicación, aunque ya había sido replicado por portales especializados como Instarándula.

La noticia llega justo después de que Susy Díaz participara en el programa El valor de la verdad, donde reveló detalles que podrían haber afectado la estabilidad de la pareja. Aunque Leslie no menciona directamente estas declaraciones como causa de la separación, la cercanía temporal entre ambos eventos ha despertado sospechas entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Leslie Echevarría, quien fuera hasta hace poco la novia de Mark Vito, confirmó el fin de su relación con un breve pero emotivo mensaje. “Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark. Le agradezco por el tiempo compartido y por las vivencias lindas que tuvimos”, escribió.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la publicación fue retirada minutos después de su publicación, lo que generó aún más interrogantes entre sus seguidores. Según la cuenta de espectáculos Instarándula, el post habría estado en línea por menos de una hora, pero fue capturado por varios usuarios antes de su eliminación.

En el mismo mensaje, Echevarría no ofreció detalles concretos sobre las razones de la ruptura, pero dejó entrever que la relación terminó de forma amistosa. “Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno”, añadió.

La separación se produce pocos días después de que la excongresista y figura mediática Susy Díaz participara en el programa 'El valor de la verdad', conducido por Beto Ortiz. Durante su intervención, Díaz reveló datos que generaron titulares y podrían haber tenido implicancias personales para Mark Vito y su entorno.