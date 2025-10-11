La cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, volvió a emocionar a sus seguidores con un gesto cargado de afecto hacia el conductor Paco Bazán en el día de su cumpleaños número 45. Aunque ninguno ha aclarado el estado de su relación, sus gestos públicos —incluidos viajes compartidos, regalos sorpresa y declaraciones como "amor de mi vida"— han dejado claro que atraviesan una de las mejores etapas en su vínculo.

El saludo de cumpleaños se suma a una serie de momentos que han alimentado la emoción sobre esta pareja, una de las más comentadas y sorprendentes del espectáculo peruano. A lo largo de los últimos meses, han enfrentado rumores de distanciamiento, cuestionamientos por su diferencia de edad y una constante exposición mediática, pero han respondido con serenidad y afecto mutuo, dejando que sus acciones hablen por ellos mismos.

Susana Alvarado emociona con romántico detalle a Paco Bazán en su cumpleaños número 45

Susana Alvarado compartió el emotivo momento a través de sus redes sociales. En un video publicado en sus historias de Instagram, se observa al conductor de 'El deportivo en otra cancha' frente a su torta de cumpleaños mientras apaga las velas. Justo en ese instante, la intérprete de 'No sufriré por nadie' le dedica unas palabras cargadas de cariño: "Feliz vida, mi vida". El gesto, sencillo pero significativo, capturó la atención de quienes siguen de cerca la relación entre ambos.

La reacción de Paco fue espontánea y reveladora. Al escuchar el primer "feliz vida", respondió con un agradecido "gracias", pero su expresión se iluminó aún más al oír el inesperado "mi vida". Él, además, no mostrar en su propia cuenta en Instagram el tierno detalle de la popular 'Morena de Oro'.

Las flores amarillas de Susana Alvarado a Paco Bazán

En la antesala de su cumpleaños número 45, Paco recibió otro gesto profundamente significativo por parte de Susana. La cantante de cumbia peruana le envió un ramo de flores en el que destacaba un girasol de gran tamaño, acompañado por una tarjeta escrita a mano que decía: "Para el amor de mi vida". El detalle no solo sorprendió al exarquero, sino que también reafirmó la solidez de su relación, la cual comenzó en 2024 tras coincidir en una emisora radial y se consolidó públicamente a inicios de 2025, cuando ambos empezaron a mostrarse más cercanos.

Conmovido por el gesto, Bazán compartió la imagen del ramo en sus historias de Instagram, dejando ver su lado más sensible. "Nunca habían llegado flores a mí hasta que llegaste tú", escribió junto a la fotografía, evidenciando el impacto emocional que tuvo el presente.