Susana Alvarado de Corazón Serrano emociona con romántico detalle para Paco Bazán en su cumpleaños número 45: "Feliz vida, mi vida"
Paco Bazán llegó a los 45 años de edad y Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, lo sorprendió. El expelotero compartió el gesto emocionado en sus redes.
- ¿Viajó a Estados Unidos? Paco Bazán sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"
La cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, volvió a emocionar a sus seguidores con un gesto cargado de afecto hacia el conductor Paco Bazán en el día de su cumpleaños número 45. Aunque ninguno ha aclarado el estado de su relación, sus gestos públicos —incluidos viajes compartidos, regalos sorpresa y declaraciones como "amor de mi vida"— han dejado claro que atraviesan una de las mejores etapas en su vínculo.
El saludo de cumpleaños se suma a una serie de momentos que han alimentado la emoción sobre esta pareja, una de las más comentadas y sorprendentes del espectáculo peruano. A lo largo de los últimos meses, han enfrentado rumores de distanciamiento, cuestionamientos por su diferencia de edad y una constante exposición mediática, pero han respondido con serenidad y afecto mutuo, dejando que sus acciones hablen por ellos mismos.
TE RECOMENDAMOS
¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Susana Alvarado hace una pausa en Corazón Serrano tras complicación de salud y agradece apoyo de fans: "Lo quiero mucho"
Susana Alvarado emociona con romántico detalle a Paco Bazán en su cumpleaños número 45
Susana Alvarado compartió el emotivo momento a través de sus redes sociales. En un video publicado en sus historias de Instagram, se observa al conductor de 'El deportivo en otra cancha' frente a su torta de cumpleaños mientras apaga las velas. Justo en ese instante, la intérprete de 'No sufriré por nadie' le dedica unas palabras cargadas de cariño: "Feliz vida, mi vida". El gesto, sencillo pero significativo, capturó la atención de quienes siguen de cerca la relación entre ambos.
La reacción de Paco fue espontánea y reveladora. Al escuchar el primer "feliz vida", respondió con un agradecido "gracias", pero su expresión se iluminó aún más al oír el inesperado "mi vida". Él, además, no mostrar en su propia cuenta en Instagram el tierno detalle de la popular 'Morena de Oro'.
PUEDES VER: Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con tierno detalle y conductor se emociona: "Para el amor de mi vida"
Las flores amarillas de Susana Alvarado a Paco Bazán
En la antesala de su cumpleaños número 45, Paco recibió otro gesto profundamente significativo por parte de Susana. La cantante de cumbia peruana le envió un ramo de flores en el que destacaba un girasol de gran tamaño, acompañado por una tarjeta escrita a mano que decía: "Para el amor de mi vida". El detalle no solo sorprendió al exarquero, sino que también reafirmó la solidez de su relación, la cual comenzó en 2024 tras coincidir en una emisora radial y se consolidó públicamente a inicios de 2025, cuando ambos empezaron a mostrarse más cercanos.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
Conmovido por el gesto, Bazán compartió la imagen del ramo en sus historias de Instagram, dejando ver su lado más sensible. "Nunca habían llegado flores a mí hasta que llegaste tú", escribió junto a la fotografía, evidenciando el impacto emocional que tuvo el presente.