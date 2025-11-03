Susana Alvarado y Paco Bazán se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula peruana. Justamente, Edwin Sierra, famoso locutor y comediante, se autodenomino el “cupido” de ese romance, al revelar lo que hizo para que el conductor de televisión y la cantante de Corazón Serrano quedaran completamente fechados.

“Le dije a Paco Bazán, quiero presentarte una amiga”, relató el humorista en conversación con Trome, al recordar que cada vez que Corazón Serrano se presentaba en su programa de radio, Susana Alvarado se ponía nerviosa cuando mencionaban al exfutbolista, quien también tenía su espacio en esa emisora. “Había un interés de ambos”, declaró Edwin Sierra.

Edwin Sierra revela lo que hizo para que Susana y Paco se enamoraran

Edwin Sierra recordó el momento en que las chicas de Corazón Serrano mostraban interés en Paco Bazán; sin embargo, el cómico aseguró que la más entusiasmada era Susana Alvarado.

“Lo que pasa es que mi cabina de La Nueva Q está al costado de la de Radio Ritmo y tiene una ventana gigante. Así que cuando Paquito llegaba nos saludábamos y en ese tiempo venía Corazón Serrano, y cada vez que las chicas estaban en mi cabina empezaban a decir: ay, que sí, que no, pero a la que más se le notaba era a Susana. Yo le decía a ella ¿‘lo traigo’? y respondía ‘no’”, contó Sierra a Trome.

“Hubo una segunda vez y pasó lo mismo, hasta que un día me fui donde Paco y le dije ‘quiero presentarte a una amiga’ y él ya había estado curioseando por la ventana, había un interés de ambos”, añadió el humorista, señalando que ese fue el primer paso para que naciera el amor entre el presentador de ‘El deportivo en otra cancha’ y la ‘morena de oro’.

Edwin Sierra asegura que veía a Susana Alvarado más producida tras conocer a Paco

Edwin Sierra afirmó que, el día en que presentó a Paco Bazán y Susana Alvarado, ambos estaban muy nerviosos. “Fue un escándalo, los presenté, ambos tímidos, estaban nerviosos, eso pasa cuando hay una atracción”, reveló el locutor a Trome.

Desde entonces, el humorista notó un cambio en la cantante de Corazón Serrano, pues empezó a lucir diferente. “Sí, ya se saludaban, ya el señor venía con derecho y entraba a mi cabina cuando estaba Corazón Serrano, a Susanita la veías más producida”, sostuvo Sierra, quien además aseguro que el amor transformó al conductor de TV. “Antes de Susana era más renegón, el amor lo cambió”, comentó.