HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     
Espectáculos

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Humorista Edwin Sierra contó que Susana Alvarado se mostraba muy interesada en Paco Bazán desde las primeras veces que Corazón Serrano visitaba su cabina radial.

Edwin Sierra se ha mantenido como locutor radial durante los últimos 15 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Edwin Sierra se ha mantenido como locutor radial durante los últimos 15 años. Foto: Composición LR/Instagram.

Susana Alvarado y Paco Bazán se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula peruana. Justamente, Edwin Sierra, famoso locutor y comediante, se autodenomino el “cupido” de ese romance, al revelar lo que hizo para que el conductor de televisión y la cantante de Corazón Serrano quedaran completamente fechados.

“Le dije a Paco Bazán, quiero presentarte una amiga”, relató el humorista en conversación con Trome, al recordar que cada vez que Corazón Serrano se presentaba en su programa de radio, Susana Alvarado se ponía nerviosa cuando mencionaban al exfutbolista, quien también tenía su espacio en esa emisora. “Había un interés de ambos”, declaró Edwin Sierra.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Susana Alvarado expone detalles poco conocidos de su relación con Paco Bazán: “Es mi primera vez de muchas cosas”

lr.pe

Edwin Sierra revela lo que hizo para que Susana y Paco se enamoraran

Edwin Sierra recordó el momento en que las chicas de Corazón Serrano mostraban interés en Paco Bazán; sin embargo, el cómico aseguró que la más entusiasmada era Susana Alvarado.

“Lo que pasa es que mi cabina de La Nueva Q está al costado de la de Radio Ritmo y tiene una ventana gigante. Así que cuando Paquito llegaba nos saludábamos y en ese tiempo venía Corazón Serrano, y cada vez que las chicas estaban en mi cabina empezaban a decir: ay, que sí, que no, pero a la que más se le notaba era a Susana. Yo le decía a ella ¿‘lo traigo’? y respondía ‘no’”, contó Sierra a Trome.

“Hubo una segunda vez y pasó lo mismo, hasta que un día me fui donde Paco y le dije ‘quiero presentarte a una amiga’ y él ya había estado curioseando por la ventana, había un interés de ambos”, añadió el humorista, señalando que ese fue el primer paso para que naciera el amor entre el presentador de ‘El deportivo en otra cancha’ y la ‘morena de oro’.

PUEDES VER: Susana Alvarado de Corazón Serrano emociona con romántico detalle para Paco Bazán en su cumpleaños número 45: "Feliz vida, mi vida"

lr.pe

Edwin Sierra asegura que veía a Susana Alvarado más producida tras conocer a Paco

Edwin Sierra afirmó que, el día en que presentó a Paco Bazán y Susana Alvarado, ambos estaban muy nerviosos. “Fue un escándalo, los presenté, ambos tímidos, estaban nerviosos, eso pasa cuando hay una atracción”, reveló el locutor a Trome.

Desde entonces, el humorista notó un cambio en la cantante de Corazón Serrano, pues empezó a lucir diferente. “Sí, ya se saludaban, ya el señor venía con derecho y entraba a mi cabina cuando estaba Corazón Serrano, a Susanita la veías más producida”, sostuvo Sierra, quien además aseguro que el amor transformó al conductor de TV. “Antes de Susana era más renegón, el amor lo cambió”, comentó.

Notas relacionadas
Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

LEER MÁS
Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Milena Zárate confiesa que pudo haber matado a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad: “Empecé a ahorcarlo”

Milena Zárate confiesa que pudo haber matado a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad: “Empecé a ahorcarlo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

LEER MÁS
Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

LEER MÁS
Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

LEER MÁS
Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025