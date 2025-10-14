HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
Erick Delgado arremete contra Universitario y los acusa de haber sido beneficiados en la Liga 1: "Se quejan de todo"

Erick Delgado arremetió contra Universitario de Deportes en el programa 'Ni Loco, Ni Santo', acusando al club de recibir ventajas en la Liga 1 y señalando que, mientras otros equipos cumplieron sus sanciones, la 'U' no lo hizo.

Erick Delgado arremetió contra Universitario de Deportes, acusándolos de recibir beneficios en la Liga 1. En una reciente edición del programa 'Ni Loco, Ni Santo', conducido por Paco Bazán y él mismo, el 'Loco', fiel a su estilo, expresó con gran euforia su opinión sobre lo que ocurre en el torneo local, enfocándose especialmente en la 'U' y realizando duras críticas hacia el club, esto a pesar de los intentos de Bazán de intermediar.

Delgado señaló que Universitario “siempre se queja de todo. Todos los partidos, todo el año, se han visto beneficiados”, declaraciones que no fueron bien recibidas por los hinchas cremas.

PUEDES VER: Liga 1 confirmó el partido Sporting Cristal vs Universitario para el jueves 23 de octubre pese a oposición de la 'U'

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Universitario?

"Están acostumbrados a que se ponen la camiseta de la 'U' y tienen que hablar a favor de ustedes porque son así y siempre lo fueron. Siempre se quejan de todo. Todos los partidos, todo el año, se han visto beneficiados. Desde que le pusieron la gente en el Monumental", explicó en un primer momento Delgado.

"No tenían que jugar con gente, eso solo se lo vi haciendo a la 'U'. Era el único equipo que tenía que cumplir con fechas de sanción y le pusieron gente", puntualizó.

"¿Cómo me vas a decir que la culpa no es de la 'U'? Si fueron a reclamar a la policía. No sé de dónde consiguieron a un general, comandante, que era hincha de la 'U' para que les dejara jugar con público. ¿Me está agarrando de idiota a mi?", señaló el exjugador de Sporting Cristal.

"A Alianza y a Cristal en su momento los han castigado y han cumplido el castigo, bien o mal, pero lo cumplieron. El único que no cumplió fue la 'U'", finalizó.

PUEDES VER: Carlos Galván fulmina a Martín Demichelis tras rumores que lo ponen como DT de la selección peruana: “Abrió la boca de más”

Próximos partidos de Universitario de Deportes

  • Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre
  • Sporting Cristal vs Universitario| jueves 23 de octubre
  • ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre
