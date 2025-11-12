Paco Bazán respondió mediante su abogada a las declaraciones de Melissa Linares, madre de su hija menor, quien lo acusó en el programa 'Arriba mi gente' de no cumplir con la pensión de alimentos establecida tras su última conciliación. A través de un comunicado oficial, el conductor de 'El Deportivo en otra cancha' rechazó las afirmaciones y aseguró que su intención siempre ha sido mantener una relación cercana con su hija menor, tal como lo hace con sus otros dos hijos mayores.

En el documento difundido por su defensa legal, la abogada Lady Peña Jiménez precisó que el exfutbolista mantiene una convivencia estable y armoniosa con los hijos que tuvo con su exesposa Janice, destacando su rol activo como padre. “El señor Bazán es padre de tres hijos y mantiene con sus dos hijos mayores un régimen de tenencia compartida y armoniosa, basado en el respeto y la cooperación mutua”, señaló la representante legal.

Comunicado que compartió Paco Bazán en su historia de Instagram

Abogada de Paco Bazán da detalles de la relación del conductor con sus dos hijos mayores

Paco Bazán, a través de su abogada, se pronunció sobre la relación cercana y armoniosa que mantiene con sus dos hijos mayores, fruto de su matrimonio con Janice y aseguró que desea lo mismo para su hija menor. Según el comunicado difundido por su defensa legal, el conductor busca fortalecer los lazos familiares con la menor. “Su propósito es mantener con su hija menor el mismo vínculo cercano, afectivo y constante, el cual se viene fortaleciendo con sus hermanos en un entorno familiar, saludable y amoroso”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, la abogada de Paco Bazán aclaró que no existe un proceso judicial entre el exfutbolista y Melissa Linares tal como se habría mencionado en medios. Por el contrario, resaltó que el conductor cumple con lo acordado en el acta conciliatoria, en el que se estableció un aumento en la pensión de alimentos.

Paco Bazán desmiente que tenga retrasos en el pago de pensión de alimentos de su hija menor

En el comunicado compartido en sus redes sociales, Paco Bazán negó haberse retrasado en el pago de la pensión de alimentos de su hija, asegurando que cumple con lo acordado en la conciliación vigente. “Se deja constancia de que entre las partes existe un acta conciliatoria sobre aumento de alimentos, la cual viene siendo cumplida de manera puntual y en su totalidad”, precisó el exfutbolista.

"Por respeto a la privacidad y bienestar emocional de la menor Catalina, no se emitirán declaraciones públicas adicionales sobre asuntos familiares, reafirmando que toda comunicación o discrepancia debe canalizarse exclusivamente por las vías

judiciales o conciliatorias pertinentes", añadió la abogada del exarquero.