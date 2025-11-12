HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Linares cuenta detalles de la demanda contra Paco Bazán: "No se ha puesto al día al 100%"

Expareja de Paco Bazán rompió el anonimato para revelar que el conductor estaría atravesando problemas económicos y, por ello, no cumple con la pensión de la menor.

Ex de Paco Bazán reveló que el conductor atraviesa problemas económicos. Foto / Composición: LR
Ex de Paco Bazán reveló que el conductor atraviesa problemas económicos. Foto / Composición: LR

Melissa Linares, expareja del conductor Paco Bazán, rompió el anonimato y apareció por primera vez en la TV para denunciar públicamente que la figura televisiva asuma sus obligaciones como padre. La menor es producto de una relación extramatrimonial del exarquero de la U, acción que, según sus propias palabras, derivó en la ruptura de su matrimonio con Janice.

Linares relató que el conductor del late night 'El deportivo en otra cancha' pactó las fechas en que visitaría a la menor, sin embargo, eso no pasó. "En las fechas que él eligió y yo me he tenido que acoplar. Y no apareció simplemente", agregó. Además, precisó que Bazan no se encuentra 100 % al día en la pensión. "El tema económico es lo que más me repercute cuando falla porque ella y yo estamos sola", aclaró.

PUEDES VER: Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: 'Mi hija tiene necesidades'

lr.pe

Expareja de Paco Bazán exige al conductor cumplir con pensión alimenticia

Pese a que Paco Bazán es figura de varias marcas de TV, radio y programas de YouTube, el exfutbolista le aseguró a Melissa Linares que sus ingresos económicos disminuyeron drásticamente. La joven aseguró que asume la totalidad de los gastos y responsabilidades para garantizar el bienestar de la menor. "Nunca le han faltado nada porque estoy yo, pero no solamente soy yo la mamá", manifestó.

Asimismo, Linares indicó que no busca estar en el ojo de la tormenta, pero el conductor le da excusas poco creíbles, como que no cobra sus tarifarios laborales. En declaraciones para 'Arriba mi gente', indicó que solo busca el bienestar de la menor. "Mi hija tiene necesidades y ya vi que sola no las puedo cumplir. Así que estoy pidiendo se cumpla lo que tiene que ser". Supuestamente, Paco Bazán atraviesa problemas económicos, pero en sus redes sociales se luce junto a Susana Alvarado viajando por el mundo.

PUEDES VER: Paco Bazán se excusa ante denuncia de alimentos de su expareja y dice que no recibe sueldo: 'Estoy en S/300 en una cuenta'

lr.pe

Paco Bazán atraviesa problemas económicos, según madre de su última hija

Según el relato de Melissa Linares, desde septiembre del actual año, acordaron incrementar la pensión de alimentos. Paco Bazán asumiría los gastos escolares y ella lo del seguro de salud de la niña, sin embargo, el exarquero no cumple al 100% con lo acordado.

"No se ha puesto al día al 100%. Como le digo a mi hija, quien no suma, no nos falta", agregó. Además, dejó entrever que Bazán no es un padre presente.

