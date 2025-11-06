HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

La película de Yiddá Eslava, ‘La habitación negra’, no tuvo la acogida esperada por el público peruano, y la actriz explicó que esto se debió a la falta de auspiciadores.

Yiddá Eslava protagoniza y forma parte de la producción de la película 'La habitación negra'. Foto: Composición LR/YouTube.
Yiddá Eslava protagoniza y forma parte de la producción de la película 'La habitación negra'. Foto: Composición LR/YouTube.

Yiddá Eslava ha estado en diversos medios de comunicación con el fin de promocionar su película ‘La habitación negra’, estrenada en cines nacionales el 30 de octubre. Sin embargo, la cinta de terror, en la que ella es la protagonista, no ha tenido la acogida esperada, y el público ha criticado diversos aspectos de la producción, como los errores técnicos y la calidad, como afirmaron en redes sociales.

Ante ello, la actriz de 42 años decidió salir al frente para defender su trabajo y reconoció que la película tuvo falencias, aunque explicó que estas se debieron a la falta de presupuesto. “Ese es el problema”, justificó Yiddá durante su participación en el programa ‘Arriba mi gente’ emitido el jueves 6 de noviembre.

PUEDES VER: Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

Yiddá Eslava justifica las falencias de su película por falta de presupuesto

Al ser consultada por Santi Lesmes, uno de los conductores del programa, sobre por qué considera que su película es positiva pese a las críticas, Yiddá Eslava justificó que el principal punto débil de ‘La habitación negra’ fue la falta de financiamiento.    

“La película obviamente tiene falencias por falta de presupuesto. Hay algo que quiero aclarar: a diferencia de las otras producciones, esta cinta está hecha a pulmón realmente, es una que no recibe casi nada de auspicios por ser un thriller”, aclaró la exchica reality, destacando que su apuesta por el género de terror le dificulta conseguir auspiciadores, a diferencia de lo que ocurre con las comedias.

Además, la actriz aseguró que, pese a no contar con los recursos necesarios, decidió arriesgarse y sacar adelante su proyecto. “Mi película es como una de festival, no teníamos presupuesto para el marketing, pero ¿por qué no sacarla? Ese es el problema. Yo creo que los productores peruanos quieren salir y arriesgar”, sostuvo Yiddá con seriedad.  

PUEDES VER: Yiddá Eslava estrena 'La habitación negra' y critica a producciones nacionales: "Venimos de arrastrar películas peruanas malas"

Yiddá Eslava pide ayuda ante la poca acogida de su película

Días después del estreno de ‘La habitación negra’, su protagonista, Yiddá Eslava, realizó una transmisión en vivo en la que pidió al público que acuda a los cines a ver su película para evitar que sea retirada de cartelera.

"¡Necesito un milagro! Y la verdad no me da vergüenza, me da pena que cada vez estamos en menos y menos salas. De corazón a todas mis comadres y compadres, que vayan al cine con sus amigos, familia, para ver… les juro que no se van a arrepentir", expresó la exintegrante de ‘Combate’.

