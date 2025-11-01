En medio de la controversia generada por las declaraciones de Natalia Otero, amiga cercana de su expareja Julián Zucchi, Yiddá Eslava acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: que el público le brinde una oportunidad a ella y a 'La habitación negra', su nueva película y el primer proyecto realizado con su productora independiente. El thriller peruano debutó el jueves 30 de octubre con cifras modestas en taquilla, lo que encendió las alertas sobre su permanencia en cartelera.

Ante el riesgo de que el filme sea retirado si no mejora su rendimiento durante el fin de semana, la actriz y directora hizo un llamado sincero a sus seguidores para que asistan al cine y apuesten por esta propuesta nacional, que, cabe mencionar, marca el regreso del actor Pietro Sibille a las pantallas tras superar su proceso de rehabilitación.

Yiddá Eslava pide ayuda en redes ante la baja audiencia de 'La habitación negra'

Conmovida por los bajos resultados en taquilla tras el estreno de 'La habitación negra', Yiddá Eslava recurrió a sus redes para pedir apoyo al público. "¡Necesito un milagro! Y la verdad no me da vergüenza, me da pena que cada vez estamos en menos y menos salas", escribió en una publicación el viernes 31 de octubre. La actriz y productora no solo expresó su preocupación por la posible salida del filme de cartelera, sino que también apeló al cariño de sus seguidores: "De corazón a todas mis comadres y compadres, que vayan al cine con sus amigos, familia, para ver… les juro que no se van a arrepentir".

En el video que acompañó su mensaje, Yiddá se abrió sobre el impacto que le ha generado esta situación. "Ayer la estrenamos y la verdad es que no nos fue nada bien para ser el primer día, y duele muchísimo porque es una buena película", dijo. Reconoció que el 'boca a boca' toma tiempo, pero que los cines exigen resultados inmediatos: "Si no llenas las salas el primer día, te quitan funciones, y eso ya nos está pasando". En ese sentido, reiteró su petición: "Necesito que me den una oportunidad, que le den una oportunidad a esta película, y es vital que puedan ir hoy viernes o a más tardar este fin de semana porque sino es muy probable que para la próxima semana ya no estemos en cartelera", manifestó.

¿Cuántos espectadores tuvo 'La habitación negra' en su estreno nacional?

Según el especialista en cine Maykoll Calderón, 'La habitación negra' registró 2.200 espectadores en su estreno nacional el jueves 30 de octubre, ubicándose en el séptimo lugar de audiencia ese día. El resultado fue discreto en comparación con 'Chavín de Huántar', otra producción peruana que debutó en la misma fecha y logró convocar a 37.000 personas, posicionándose como la segunda mejor apertura nacional del 2025, solo detrás de 'Soltera, casada, viuda y divorciada 2'.

Aunque el viernes 31 de octubre logró convocar a 6.000 asistentes, Calderón señaló que este repunte podría estar influenciado por la coyuntura de Halloween. En ese sentido, advirtió que la película de Yiddá Eslava —tal como ella misma ha expresado— requiere una remontada contundente durante el fin de semana para evitar ser retirada de cartelera. El desempeño en estos días será clave para definir su continuidad en salas.

¿Dónde ver 'La habitación negra' y de qué trata?

Actualmente, 'La habitación negra' se encuentra en cartelera a nivel nacional y puede verse en cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis, principalmente en funciones nocturnas. Para conocer los horarios y salas disponibles, se recomienda consultar directamente la página web o aplicación de tu cine de preferencia.

La cinta, dirigida por Pedro Flores Maldonado, narra la historia de Camila, una influencer obsesionada con la fama que es secuestrada y forzada a transmitir en vivo su propio encierro en un espacio conocido como La Habitación Negra, donde una audiencia anónima decide su destino. A medida que enfrenta retos humillantes y pruebas extremas, su identidad y voluntad son llevadas al límite, revelando que detrás del aparente juego se esconde un espectáculo aún más perturbador. Además de Yiddá Eslava y Pietro Sibille, el filme cuenta con la participación de Mayra Couto, Ximena Galiano y 'El chico de las noticias'.