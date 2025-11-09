El pasado sábado 8 de noviembre, Yiddá Eslava se presentó en 'El reventonazo de la Chola'. La emblemática figura de 'Combate' no aguantó las lágrimas ante la avalancha de críticas que viene recibiendo desde hace varios días por sus declaraciones referidas a su primer proyecto - independiente - cinematográfico, 'La habitación negra'. Las redes sociales reaccionaron negativamente luego de que la artista instara a su comunidad a asistir al cine, lo que algunos interpretaron como una presión o imposición.

La también productora se mostró visiblemente afectada por la controversia y aprovechó el espacio televisivo para disculparse con quienes se hayan sentido incómodos por su mensaje, reafirmando que su intención nunca fue obligar al público a consumir su contenido. Eslava señaló que su mensaje fue dirigido a su comunidad de 'comadres y compadres', quienes entienden su manera de expresarse, más relajada y literal.

Yiddá Eslava aclara que no quiso obligar a nadie a que vaya al cine

Durante su intervención, Yiddá Eslava explicó que su mensaje original, difundido en un video dirigido a sus seguidores, fue malinterpretado por un sector del público. Según detalló, su estilo de comunicación suele ser más directo y personal, lo que pudo dar pie a que se malentienda su intención. “Ese video fue hecho para mi comunidad y yo tengo otra manera de expresarme, soy más literal y cosas que para mí son, para otros no”, afirmó la actriz.

La protagonista de 'La habitación negra' se defendió señalando que sus palabras surgieron del esfuerzo que representa hacer cine independiente en el Perú, y del deseo de que su trabajo sea valorado. “Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien se sintió ofendida o presionada, me disculpo”, dijo con la voz entrecortada, dejando claro que su objetivo era promover su obra, no generar presión.

Yiddá Eslava no descarta hacer otra película

La actriz de 42 años lamentó que en la actualidad incluso expresar emociones pueda ser motivo de crítica en redes sociales. “Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan”, expresó.

Pese a la adversidad, Yiddá Eslava reiteró su compromiso con el cine peruano y aseguró que continuará produciendo historias. “No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes. Si quiero llorar, voy a llorar, si quiero reír, voy a reír. Si quiero hacer otra película, lo voy a hacer. Porque lo hago con energía”, sentenció con firmeza.