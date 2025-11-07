HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Gigantesco incendio consume almacén en Chosica
Espectáculos

Magaly Medina expone la verdadera razón por la que Christian Domínguez se distanció de su hija Camila: “Problemas con el enamorado”

“Problemas con el enamorado” expuso Magaly Medina, quien leyó en vivo las declaraciones que ofreció Christian Domínguez tras denunciar a su exesposa Melanie Martínez.

Magaly Medina tuvo en su programa a Melanie Martínez, exesposa de Christian Domínguez. Foto: ATV.
Magaly Medina reveló el motivo por el cual Christian Domínguez decidió dejarle de hablar a su hija de 16 años, Camila Domínguez. Durante su programa, la conductora leyó en vivo el documento de la audiencia que ofreció el cantante tras denunciar a su exesposa, Melanie Martínez, por presunta violencia psicológica en agravio de la menor.  

Según el oficio leído por la figura de ATV, y en presencia de Martínez vía telefónica, los conflictos entre padre e hija comenzaron a raíz del noviazgo de Camila, ya que su pareja no mantiene una buena relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

“Problemas con el enamorado. Dice que han tenido problemas fuertes, que es una relación tóxica, que es un chico que insulta a tu hija, y que él ha tenido que intervenir, hecho que desbordó la situación”, precisó Magaly dirigiéndose a la madre de Camila.

PUEDES VER: Christian Domínguez le pide disculpas a su hija tras denuncias en su contra: "Soy consciente de cada error"

Magaly revela la razón por la que Christian Domínguez se distanció de su hija

Magaly Medina continuó leyendo el documento en el que Christian Domínguez brindó sus declaraciones durante la audiencia, explicando los motivos de su distanciamiento con su hija Camila.

“Dice que este muchacho es consentido en tu casa (Melanie) pero ya no es consentido en la casa de él, dice que no es un chico que le haga bien a tu hija y él dice que tu hija, que es adolescente, tiene una especie de dependencia emocional con este muchacho”, sostuvo la conductora.

Además, la gota que derramó el vaso fue un incidente que ocurrió en la casa del cantante de cumbia. “Dice que pasa un hecho en la casa de él, parece que la nana vio algo que no le gustó, él pidió que botaran al chico de la casa y a partir de ahí se quiebra la relación entre los dos”, leyó Magaly. Ante esto, Melanie Martínez tomó la palabra y aclaró que lo dicho por Domínguez es cierto.

PUEDES VER: Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija mayor, por violencia psicológica y ella responde: "Qué manera tan baja"

Melanie Martínez habla sobre la razón por la que Domínguez se distanció de su hija

Melanie Martínez señaló que prefería no dar detalles sobre el tema, ya que lo considera delicado y parte de la vida privada de su hija. No obstante, confirmó que lo declarado por Christian Domínguez es cierto y que el novio de Camila ya no visita su casa.

“A raíz del problema que tuvo ella (Camila con su padre), el chico no viene a mi casa. Yo le di mi punto de vista, le dije que hasta que no se disculpe, no cambie de actitud, acá las cosas no pueden ser igual que antes”, contestó la exesposa del cantante de cumbia en ‘Magaly TV: la firme’.

“El chico ha sido muy bien portado, se ha comportado muy bien, ha sido muy respetuoso conmigo al principio, después del problema las cosas cambian, yo ya no puedo permitir como madre que él venga a la casa igual. Ojo, que cuando él venía yo siempre estaba aquí. Esa vez él fue a la casa de Christian y él no estaba ahí, el que le dio autorización para que el chico fuera, fue él y no debió pasar eso”, concluyó Melanie Martínez.

