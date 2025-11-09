HOYSuscripcion LR Focus

¿Volverá a la TV? Gisela Valcárcel generó sorpresa al pasar frente a conocida casa televisiva

Gisela Valcárcel generó revuelo al ser visto cerca de las instalaciones de Panamericana Televisión. Rocío Miranda no desaprovechó la oportunidad para consultarle sí regresaría al canal.

Gisela Valcárcel fue vista cerca de las instalaciones de Panamericana Televisión. Foto / Composición: LR
Gisela Valcárcel fue vista cerca de las instalaciones de Panamericana Televisión. Foto / Composición: LR

Gisela Valcárcel generó sorpresa al pasar frente a las instalaciones de Panamericana Televisión, ubicada en la Av. Arequipa, la mañana del domingo 9 de noviembre. El hecho ocurrió durante la participación de 'La señito' en la caminata 'Dame esos 5K'. El momento no pasó desapercibido por nadie.

Valcárcel, considerada como una de las personas más influyentes en el Perú, fue abordada por Rocío Miranda, quien no desaprovechó la oportunidad para consultarle sí regresaría al canal que la vio nacer en la conducción con 'Aló Gisela'. Sin embargo, la respuesta de la rubia conductora fue ambigua.

¿Gisela Valcárcel regresa a las pantallas de Panamericana Televisión?

Fiel a su buen humor, Gisela Valcárcel respondió: "Hoy día. Hoy día estoy en la esquina. Pero hoy día estoy en la esquina, agradecidísima con Panamericana". Una frase ambigua que desató especulaciones entre los presentes y en redes sociales.

Como buena conocedora de que los gestos dicen más que las palabras, la rubia conductora hizo el ademán de subir las escaleras de Panamericana Televisión. Aunque no existe información oficial, por ahora se puede que 'Gise' pisó una vez más la que fuera por años su casa televisiva, aunque sea solo por el exterior.

Se avivan los rumores de que Gisela Valcárcel regresa a Panamericana Televisión

Los rumores se avivaron tras la venta de Panamericana Televisión, confirmada por la familia Schutz. La casa televisiva fue adquirida por los empresarios mineros Jimmy Pflicker y Enrique Franco. Tras la venta, derivada de deudas acumuladas, se designó a Susana Umbert como la responsable de la administración del canal.

El hecho desató especulaciones por su vínculo con figuras del espectáculo. Además, los rumores se afianzaron con las declaraciones de la exproductora Pati Lorena, quien señaló que la presencia de Umbert podría responder a su cercanía con Gisela Valcárcel. "La Gise tiene que estar detrás de todo eso, el señor minero cómo va a confiar en Susana, solo en ella. Yo estoy casi segura de que la Gise está atrás de eso también", declaró.

