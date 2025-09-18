HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular
Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular      Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular      Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular     
Espectáculos

Gisela Valcárcel impacta al compartir video inédito del multitudinario 'Aló, Gisela' en el Estadio de Alianza Lima: "Estaba asustada"

La conductora recordó con nostalgia el aniversario de 'Aló, Gisela' en el Estadio de Alianza Lima y confesó que, pese a la ovación del público, vivió aquel momento con emoción y miedo.

Gisela Valcárcel compartió su experiencia al celebrar aniversario de 'Aló, Gisela'. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Giselavalcarcel
Gisela Valcárcel compartió su experiencia al celebrar aniversario de 'Aló, Gisela'. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Giselavalcarcel

Tras conducir la Teletón 2025, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales un video inédito de su recordado programa 'Aló, Gisela', transmitido por Panamericana Televisión desde 1987. En las imágenes, la popular 'Señito' aparece descendiendo de un helicóptero directamente a la cancha del Estadio de Alianza Lima, donde fue recibida por miles de fanáticos en un evento a estadio lleno.

“Qué emoción, vuelvo a sentir la misma emoción, esa que se siente cuando sabes de que hay mucha gente que te quiere”, expresó la conductora con evidente nostalgia. Sin embargo, también reveló que aquel momento no fue tan sencillo como parecía: “Qué lindo recuerdo, aunque debo decirles también que allí no es que yo estaba radiante. Estaba asustada”, confesó Gisela.

TE RECOMENDAMOS

La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

PUEDES VER: Tula Rodríguez es trolleada por Ricardo Rondón con abrazo de Gisela Valcárcel hecho por IA: '¿Cuál era la necesidad?'

lr.pe

Gisela Valcárcel se conmueve al recordar 'Aló, Gisela' y cuenta su experiencia en aniversario

El video compartido por Gisela Valcárcel corresponde a uno de los aniversarios de 'Aló, Gisela', donde la conductora, con 27 años, protagonizó una entrada espectacular al estadio victoriano. El evento incluyó transmisión en directo y la presencia de un público que abarrotó las tribunas para celebrar junto a la figura televisiva más influyente de la época.

La conductora recordó que, en ese entonces, su programa se caracterizaba por la cercanía con el público y por los numerosos obsequios que entregaba en cada emisión. “Bueno, hemos regalado autos, departamentos, casas. 'Aló, Gisela' regaló todo”, comentó con entusiasmo al rememorar la dinámica que marcó un antes y un después en la televisión peruana.

PUEDES VER: Adolfo Aguilar se pronuncia tras ser ‘callado’ por Gisela Valcárcel en plena transmisión de la Teletón: 'Ha querido hacer algo'

lr.pe

La madre de Ethel Pozo reveló que, aunque lucía sonriente, la magnitud del evento la puso nerviosa. Confesó que detrás de cámaras recibía indicaciones constantes: “Baja el helicóptero, camina, métete al auto”, recordando que la emoción del público era tan grande que debía ser guiada en cada paso.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La 'Señito' definió aquella etapa como una época dorada de la televisión, en la que el medio servía de encuentro y unión con las familias peruanas: “Qué época, una época en la que sentíamos que la televisión nos abrazaba, que estábamos unidos vía un canal que vio nacer a esta conductora arriesgada, algo loca y disparatada, que ha disfrutado”.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez es trolleada por Ricardo Rondón con abrazo de Gisela Valcárcel hecho por IA: “¿Cuál era la necesidad?”

Tula Rodríguez es trolleada por Ricardo Rondón con abrazo de Gisela Valcárcel hecho por IA: “¿Cuál era la necesidad?”

LEER MÁS
Adolfo Aguilar se pronuncia tras ser ‘callado’ por Gisela Valcárcel en plena transmisión de la Teletón: “Ha querido hacer algo”

Adolfo Aguilar se pronuncia tras ser ‘callado’ por Gisela Valcárcel en plena transmisión de la Teletón: “Ha querido hacer algo”

LEER MÁS
Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: “Me gustaría compartir con un actor formado”

Tula Rodríguez descarta actuar con Ethel Pozo y lanza inesperado argumento: “Me gustaría compartir con un actor formado”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: “Son intrascendentes”

LEER MÁS
Maju Mantilla se quiebra y anuncia su renuncia en vivo a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Maju Mantilla se quiebra y anuncia su renuncia en vivo a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

LEER MÁS
Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

LEER MÁS
Fernando Díaz indignado ante la renuncia en vivo de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "Duele, fastidia y molesta"

Fernando Díaz indignado ante la renuncia en vivo de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente': "Duele, fastidia y molesta"

LEER MÁS
Esposa de Fernando Díaz habría encontrado conversaciones privadas del periodista con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

Esposa de Fernando Díaz habría encontrado conversaciones privadas del periodista con Maju Mantilla, revela productora: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Espectáculos

Magaly Medina sorprende al reaparecer en público con su hijo Gianmarco Mendoza por emotivo evento familiar

Rebeca Escribens comete infidencia y revela el verdadero futuro de María Pía Copello en la televisión: "Tengo información de primera mano"

Magaly Medina indignada con 'Tomate' Barraza por besar a la fuerza a fan en concierto en vivo: "Falta de respeto"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota