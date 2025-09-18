Tras conducir la Teletón 2025, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales un video inédito de su recordado programa 'Aló, Gisela', transmitido por Panamericana Televisión desde 1987. En las imágenes, la popular 'Señito' aparece descendiendo de un helicóptero directamente a la cancha del Estadio de Alianza Lima, donde fue recibida por miles de fanáticos en un evento a estadio lleno.

“Qué emoción, vuelvo a sentir la misma emoción, esa que se siente cuando sabes de que hay mucha gente que te quiere”, expresó la conductora con evidente nostalgia. Sin embargo, también reveló que aquel momento no fue tan sencillo como parecía: “Qué lindo recuerdo, aunque debo decirles también que allí no es que yo estaba radiante. Estaba asustada”, confesó Gisela.

Gisela Valcárcel se conmueve al recordar 'Aló, Gisela' y cuenta su experiencia en aniversario

El video compartido por Gisela Valcárcel corresponde a uno de los aniversarios de 'Aló, Gisela', donde la conductora, con 27 años, protagonizó una entrada espectacular al estadio victoriano. El evento incluyó transmisión en directo y la presencia de un público que abarrotó las tribunas para celebrar junto a la figura televisiva más influyente de la época.

La conductora recordó que, en ese entonces, su programa se caracterizaba por la cercanía con el público y por los numerosos obsequios que entregaba en cada emisión. “Bueno, hemos regalado autos, departamentos, casas. 'Aló, Gisela' regaló todo”, comentó con entusiasmo al rememorar la dinámica que marcó un antes y un después en la televisión peruana.

La madre de Ethel Pozo reveló que, aunque lucía sonriente, la magnitud del evento la puso nerviosa. Confesó que detrás de cámaras recibía indicaciones constantes: “Baja el helicóptero, camina, métete al auto”, recordando que la emoción del público era tan grande que debía ser guiada en cada paso.

La 'Señito' definió aquella etapa como una época dorada de la televisión, en la que el medio servía de encuentro y unión con las familias peruanas: “Qué época, una época en la que sentíamos que la televisión nos abrazaba, que estábamos unidos vía un canal que vio nacer a esta conductora arriesgada, algo loca y disparatada, que ha disfrutado”.