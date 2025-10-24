Durante una reciente edición de su programa, Magaly Medina expresó su total desconcierto tras escuchar el consejo que Gisela Valcárcel ofreció a un grupo de jóvenes emprendedores durante un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La popular 'Señito', invitada como caso de éxito, sorprendió a todos cuando respondió a la pregunta “¿Qué nos aconsejarías a nosotros los jóvenes que tal vez ahorita tenemos la mentalidad de querer emprender?” con una frase que generó confusión: “Huye de las redes”.

El comentario de la exconductora de 'El gran show' desató una inmediata reacción en la popular 'Urraca', quien cuestionó duramente en su programa en vivo. “¿Qué dijo? Le regalo una 'chela' al que me lo traduzca”, ironizó Magaly entre risas, tras reproducir el extenso y confuso discurso de Gisela, en el que incluso mencionó animales: “...una veterinaria alimentando una ballena o un caballo...”.

TE RECOMENDAMOS TU ELEMENTO ZODIACAL TIENE UN MENSAJE PARA TI: DESCÚBRELO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Darinka Ramírez pasa tenso momento tras ser confrontada por Magaly por el régimen de visitas de Farfán a su hija

Magaly impactada por consejo de Gisela a jóvenes que quieren emprender en redes sociales

Magaly Medina no ocultó su desconcierto ante las declaraciones de Gisela Valcárcel, señalando que su mensaje carecía de claridad y resultaba contradictorio con su propia actividad como emprendedora digital. “De verdad, no sé cómo mantuvo tantos años una sintonía con el público... cuando la ponen a hablar de otros temas, no sé qué conversará con sus amigos”, comentó con tono sarcástico.

La periodista también cuestionó que Gisela, quien mantiene presencia activa en Instagram, TikTok y su propio pódcast ('Mostritos y Pirañas' de GV Play), criticara las redes sociales al calificarlas de “venden humo”. “No puede venir y decir de forma absolutista que las redes sociales venden humo, porque ella misma las utiliza. Está desmereciendo su propio trabajo digital”, aseguró Magaly.

PUEDES VER: Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

Gisela comparte su experiencia como invitada en evento de La Cámara de Comercio de Lima

Por su parte, Gisela Valcárcel se mostró agradecida por haber participado en el X Foro Internacional de Retail, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde fue invitada como ponente para compartir su experiencia como empresaria y comunicadora.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la conductora expresó su emoción por haber sido parte del evento. “Me invitaron y, como siempre, siento que recibo más de lo que doy. Ayer aprendí mucho, compartí con gente nueva; cada día abrazo nuevos conocimientos e ideas que deseo compartir con ustedes”, escribió Gisela, recibiendo elogios de sus seguidores.