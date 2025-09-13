HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina arremete contra Gisela tras su reencuentro con CEO de América: “La hipócrita de la TV”

La 'Urraca' criticó la actitud de Gisela Valcárcel durante su reunión con Fernando Muñiz en la Teletón 2025, a la que calificó de inconsecuente luego de que hace semanas lo acusara en redes de haberle prohibido la entrada al canal. 

Magaly criticó comportamiento inconsecuente de Gisela con el CEO de América. Foto: Composición LR/ATV
Magaly criticó comportamiento inconsecuente de Gisela con el CEO de América. Foto: Composición LR/ATV

Sin pelos en la lengua, Magaly Medina no dudó en referirse a la reciente reunión que tuvo Gisela Valcárcel con el CEO de América Televisión, Fernando Muñiz, durante la primera edición de la Teletón 2025. La conductora calificó a la 'Señito' como "la más hipócrita de la televisión nacional" por su actitud ante el representante, a quien semanas atrás acusó por redes sociales.

Según la popular 'Urraca', Gisela nunca ha sido consecuente con sus actos, debido a que primero despotricó contra Muñiz y ahora se reúne con él en televisión nacional como si nada hubiera pasado. Inclusive, no tuvo reparos en calificar como el 'beso de Judas' al acercamiento que tuvo la presentadora con el CEO guatemalteco. "A mí me daría vergüenza después de todo lo que dijo, ni siquiera me hubiera aparecido", señaló Magaly.

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Magaly critica encuentro de Gisela y CEO de América

La conductora de 'Magaly TV, la Firme' no dudó en recordar la cuestionable actitud que tuvo Valcárcel contra el directivo, a quien semanas atrás señaló de no haberle permitido el ingreso a las instalaciones de América Televisión. Hecho que luego fue desmentido por el mismo programa de espectáculos. "Hay que tener un poco de sangre en la cara", sentenció Medina.

Magaly resalta modales de Fernando Muñiz

Por su parte, la 'Urraca' destacó la actitud de Muñiz a la cual calificó de "caballerosidad", pues en todo momento se mostró atento y conversativo. Asimismo, aseguró que el ejecutivo guatemalteco fue 'muy noble' por permitir entrar a Valcárcel a América TV, debido a que considera como una 'gran falta de respeto' las acusaciones hechas por la presentadora.

"Ha sido bien noble al dejarla entrar, porque si yo fuera CEO no la hubiera dejado después de que me insultó. (...) Él le dio una lección de caballerosidad a la más hipócrita de la televisión nacional", finalizó la también periodista.

