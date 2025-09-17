Gisela Valcárcel y Adolfo Aguilar fueron dos de las figuras que participaron en la conducción de la Teletón Perú 2025, compartiendo nuevamente un set de televisión después de muchos años. Sin embargo, un episodio entre ambos no pasó desapercibido y generó polémica en las redes sociales.

En plena emisión del programa solidario, la ‘señito’ interrumpió a Aguilar y lo calló en vivo cuando este pedía a los televidentes que donaran a favor de los niños, para dar paso a una corta entrevista con el grupo musical ‘Bacanos’ y luego enviar a la pausa comercial.

Ante este peculiar momento, el popular co-conductor habló por primera vez del tema: “(Gisela) ha querido hacer algo”, declaró para ‘Amor y fuego’.

Adolfo Aguilar habla sobre lo que pasó con Gisela Valcárcel

Adolfo Aguilar, conocido presentador peruano de 52 años, asistió a la alfombra roja de la película peruana ‘Los patos y las patas’ donde fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ para que se pronuncie sobre lo ocurrido con Gisela Valcárcel durante la transmisión de la Teletón.

“No sé, no me di cuenta. Ahí no estamos por nosotros, estamos porque estamos ayudando. Entonces, de pronto, ha querido hacer algo. Yo no lo he visto, ni lo he sentido y no me he dado cuenta”, aseguró con tranquila el también actor.

Adolfo Aguilar se pronuncia sobre encuentro entre CEO de América TV y Gisela

Por otra parte, Aguilar se refirió al encuentro entre Fernando Muñiz, CEO de América TV, y la ‘señito’ en plena Teletón, luego de que ella lo acusara falsamente de no permitirle el ingreso a las instalaciones del canal cuatro.

“Yo estaba al lado, pero no me pareció gran cosa. Yo vi todo normal”, respondió el presentador, restándole importancia al hecho. Luego la reportera volvió a insistir con el tema: “No sentiste tensión después de lo que vimos a Gisela presentarlo como el ceo y decir que vamos a dejar las diferencias de lado”, consultó. Sin embargo, el presentador tomó con humor la situación: “¿Dijo?, no me acuerdo. Pero si lo dijo, chévere”, concluyó.