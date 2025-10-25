HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Espectáculos

Karla Tarazona lanza dardo a Gisela Valcárcel y se pronuncia sobre los rumores de su renuncia a Panamericana TV: "No soy hipócrita"

Según una conocida exproductora de Gisela Valcárcel, la 'Señito' volverá a Panamericana TV, lo que provocará la renuncia de Karla Tarazona debido a un conflicto que involucra a Christian Domínguez.

Los rumores sobre la renuncia de Karla Tarazona comenzaron con las declaraciones de Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel.
Los rumores sobre la renuncia de Karla Tarazona comenzaron con las declaraciones de Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana

Karla Tarazona rompió su silencio tras los rumores de su salida de Panamericana TV y no dudó en lanzarle un dardo a Gisela Valcárcel. En los últimos días, la conductora de 'Préndete' ha estado en el centro de la polémica por la supuesta llegada de la 'Señito' al canal 5, lo que encendió las alertas de su posible renuncia.

Todo comenzó cuando Pati Lorena, exproductora de Gisela, revivió con sus afirmaciones el conflicto entre ambas personalidades de la televisión. Ante esta situación, la pareja de Christian Domínguez habló sin filtros y dejó entrever que sí estaría evaluando explorar nuevos horizontes.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

lr.pe

Karla Tarazona lanza dardo a Gisela Valcárcel ante su posible llegada a Panamericana TV

Durante una conversación con el periodista Samuel Suárez para Instarándula, Karla Tarazona enfrentó sin rodeos las preguntas sobre su eventual salida de Panamericana. Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a ofrecer disculpas a Gisela Valcárcel—en medio de rumores sobre su incorporación al canal— por una parodia que generó polémica, la presentadora fue tajante: no contempla retractarse.

"Amigo, ya sabes, pasaré a dejar mi CV a tu oficina. Jamás me arrepentiría. Yo soy frontal, no hipócrita, menos meto a Dios", respondió con firmeza la pareja de Christian Domínguez, en alusión a la 'Señito'. Con esta frase, sugirió que su permanencia no dependerá de gestos que no siente genuinos hacia Gisela, quien, además de ser una figura de gran peso en la TV, es cercana a Susana Umbert, la nueva propietaria del canal junto al Grupo Paltarumi.

PUEDES VER: Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

lr.pe

Los rumores sobre la salida de Karla Tarazona de Panamerica TV y la llegada de Gisela

Los rumores sobre la renuncia de Karla Tarazona a Panamericana TV cobraron fuerza luego de que Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, revelara en el programa de Magaly Medina que la conductora de 'Préndete' y su espacio serían los primeros en desaparecer de la parrilla del canal. Según Lorena, esto respondería a lo que ella considera el inminente regreso de la 'Señito' tras la reciente compra de Panamericana por parte de Susana Umbert y el Grupo Paltarumi.

"Ya se habrá ido", soltó Pati, quien también aludió a que el conflicto se habría originado porque Valcárcel supuestamente respaldó el romance clandestino entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, conocido como 'Chabelita'. Por otro lado, Lorena señaló que el cumbiambero —quien ha retomado su relación con Karla y actualmente conduce 'Préndete' junto a ella— sí permanecería en el canal, debido a su cercanía con la familia Valcárcel.

Notas relacionadas
Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

LEER MÁS
Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

Christian Domínguez advierte a los Hermanos Yaipén por bromas sobre Karla Tarazona: “Nunca más toques a mi esposa”

LEER MÁS
Karla Tarazona revela su deseo de ser madre nuevamente con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”

Karla Tarazona revela su deseo de ser madre nuevamente con Christian Domínguez: “Me falta mi princesa”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Andrea Llosa sorprende con firme mensaje a su hijo sobre el amor: “La primera que me presentas, con ella te casas”

Andrea Llosa sorprende con firme mensaje a su hijo sobre el amor: “La primera que me presentas, con ella te casas”

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

LEER MÁS
Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

LEER MÁS
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer y Ricardo Rondón tras cancelación del programa 'Ponte en la cola': "Tapa huecos"

Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer y Ricardo Rondón tras cancelación del programa 'Ponte en la cola': "Tapa huecos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025