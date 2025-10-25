Los rumores sobre la renuncia de Karla Tarazona comenzaron con las declaraciones de Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana

Los rumores sobre la renuncia de Karla Tarazona comenzaron con las declaraciones de Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana

Karla Tarazona rompió su silencio tras los rumores de su salida de Panamericana TV y no dudó en lanzarle un dardo a Gisela Valcárcel. En los últimos días, la conductora de 'Préndete' ha estado en el centro de la polémica por la supuesta llegada de la 'Señito' al canal 5, lo que encendió las alertas de su posible renuncia.

Todo comenzó cuando Pati Lorena, exproductora de Gisela, revivió con sus afirmaciones el conflicto entre ambas personalidades de la televisión. Ante esta situación, la pareja de Christian Domínguez habló sin filtros y dejó entrever que sí estaría evaluando explorar nuevos horizontes.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

Karla Tarazona lanza dardo a Gisela Valcárcel ante su posible llegada a Panamericana TV

Durante una conversación con el periodista Samuel Suárez para Instarándula, Karla Tarazona enfrentó sin rodeos las preguntas sobre su eventual salida de Panamericana. Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a ofrecer disculpas a Gisela Valcárcel—en medio de rumores sobre su incorporación al canal— por una parodia que generó polémica, la presentadora fue tajante: no contempla retractarse.

"Amigo, ya sabes, pasaré a dejar mi CV a tu oficina. Jamás me arrepentiría. Yo soy frontal, no hipócrita, menos meto a Dios", respondió con firmeza la pareja de Christian Domínguez, en alusión a la 'Señito'. Con esta frase, sugirió que su permanencia no dependerá de gestos que no siente genuinos hacia Gisela, quien, además de ser una figura de gran peso en la TV, es cercana a Susana Umbert, la nueva propietaria del canal junto al Grupo Paltarumi.

Los rumores sobre la salida de Karla Tarazona de Panamerica TV y la llegada de Gisela

Los rumores sobre la renuncia de Karla Tarazona a Panamericana TV cobraron fuerza luego de que Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, revelara en el programa de Magaly Medina que la conductora de 'Préndete' y su espacio serían los primeros en desaparecer de la parrilla del canal. Según Lorena, esto respondería a lo que ella considera el inminente regreso de la 'Señito' tras la reciente compra de Panamericana por parte de Susana Umbert y el Grupo Paltarumi.

"Ya se habrá ido", soltó Pati, quien también aludió a que el conflicto se habría originado porque Valcárcel supuestamente respaldó el romance clandestino entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, conocido como 'Chabelita'. Por otro lado, Lorena señaló que el cumbiambero —quien ha retomado su relación con Karla y actualmente conduce 'Préndete' junto a ella— sí permanecería en el canal, debido a su cercanía con la familia Valcárcel.