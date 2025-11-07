HOYSuscripcion LR Focus

Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

El deceso de la querida actriz mexicana Maricarmen Vela fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores la mañana del viernes 7 de noviembre. 

Maricarmen Vela dio vida a Gloria, la recordada tía de Paty. Foto: Composición LR/Diario de México/instagram.
Maricarmen Vela, querida actriz mexicana de ‘El chavo del 8’, falleció la mañana del viernes 7 de noviembre a los 87 años, anunció La Asociación Nacional de Actores (ANDA). La triste noticia también fue compartida en las redes sociales de la intérprete, lo que provocó cientos de condolencias de colegas y seguidores.

Su deceso se dio a solo dos días de su cumpleaños 88, ya que nació el nueve de noviembre de 1937 en Valencia, España. Se convirtió en mexicana al mudarse al país azteca a fines de los años cincuenta. La actriz interpretó a ‘Gloria’ en ‘El chavo del 8’, quien era la tía de Paty, el interés amoroso de Don Ramón en episodios de 1987.

¿De qué murió Maricarmen Vela?

La asociación mexicana ANDA anunció el fallecimiento de Maricarmen Vela, acompañado de un mensaje. “La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, se lee en el anuncio.

Sin embargo, no se reveló la causa exacta de su muerte, ya que su familia tampoco ha brindado detalles al respecto. Se especula que podría haber sido por algo relacionado con su avanzada edad.

¿Quién fue Maricarmen Vela, actriz de ‘El Chavo del 8’?

María del Carmen Vela, popularmente conocida como Maricarmen Vela, nació en España el 9 de noviembre de 1937. En su búsqueda de oportunidades en el mundo de la actuación, se trasladó a México, donde se nacionalizó en 1964. Su carrera comenzó en comerciales de televisión, lo que le permitió acceder a papeles secundarios y debutar en la película ‘Yo vi en TV’ en la década de 1950.

A inicios de los años 80, se destacó en el icónico programa ‘¡Cachún Cachún Ra Ra!’, y posteriormente participó en series como ‘Papá soltero’ y ‘Quinceañera’, donde interpretó a Enriqueta.

Su participación en ‘Mujer, casos de la vida real’ y ‘Clarisa’ también marcó su trayectoria. Uno de los momentos más memorables de su carrera fue su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en ‘El Chavo del 8’. En años recientes, Vela continuó activa en la televisión con proyectos como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

