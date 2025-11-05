HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     
Espectáculos

La ‘Uchulú’ sorprende al someterse a cirugía de trasplante de cabello y presume su nueva imagen: “Una nueva versión de mí”

Actriz cómica, la ‘Uchulú’ tuvo que raparse completamente la nuca para su operación y se mostró complacida con el resultado final. 

'La Uchulú' se dedica actualmente a su labor de influencer y a su restobar en la selva. Foto: Composición LR/Instagram.
'La Uchulú' se dedica actualmente a su labor de influencer y a su restobar en la selva. Foto: Composición LR/Instagram.

La ‘Uchulú’ volvió a sorprender a sus seguidores al someterse a una nueva intervención estética para mejorar su imagen. Esta vez, la actriz cómica se realizó un implante capilar en la parte frontal de su cabeza y mostró el resultado final en sus redes sociales.

La influencer de 24 años explicó con detalles y videos el proceso completo de su cirugía, expresando su satisfacción con el resultado. “Una nueva versión de mí, adiós entradas. Gracias a la doctora que me realizó un trasplante capilar”, escribió muy emocionada.

TE RECOMENDAMOS

LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La ‘Uchulú’ revela que tiene novio y presume anillo junto a él: “Vamos a cumplir 6 meses juntos”

lr.pe

‘Uchulú’ se somete a cirugía de implante capilar y muestra los resultados finales

A través de sus historias de Instagram, La ‘Uchulú’ documentó todo el proceso de su intervención quirúrgica. Tuvo que raparse el cabello de la nuca y, bajo anestesia, le extrajeron con una pinza especial cada vello donante que sería colocado en la parte frontal de su cabeza.

La actriz cómica mostró su nueva imagen, que aún no está al 100 por ciento debido a la hinchazón, pero se mostró contenta por el cambio. “Amanecí hinchada, no hay nada de dolor. Como me indicó la doctora, va a bajar la hinchazón de mi rostro, pero todo bien”, explicó muy serena, indicando que una de las desventajas es que no podrá peinarse por el momento.

La ‘Uchulú’, cuyo verdadero nombre es Etza Wong, ya fue dada de alta y se encuentra en su domicilio, donde comparte su día a día con su nuevo implante capilar. Sus seguidores destacaron su valentía por someterse a varias intervenciones estéticas y afrontar con entereza el dolor y proceso de recuperación.

La Uchulú muestra el resultado de su trasplante capilar. Foto: Instagram.

La Uchulú muestra el resultado de su trasplante capilar. Foto: Instagram.

PUEDES VER: La ‘Uchulú’ reacciona con burla a los rumores de su ‘embarazo’ y comparte foto: “Voy tres meses”

lr.pe

¿Qué otras cirugías estéticas se ha realizado La ‘Uchulú’?

En 2025, La ‘Uchulú’ se sometió a una cirugía para reducirse su ‘manzana de Adán’ y las costillas, lo que le permitió acercarse a su objetivo de proyectar una imagen más estilizada y radiante. Cabe recordar que anteriormente se realizó una vaginoplastia (reasignación de sexo) en Tailandia.

Meses atrás, la influencer contó que planea ir a Colombia para operarse las cuerdas vocales con el fin de lograr una voz más femenina. Gracias a su trabajo en redes sociales, ha podido costear estos procedimientos mediante canjes, descuentos y publicidad.

Notas relacionadas
La ‘Uchulú’ revela que tiene novio y presume anillo junto a él: “Vamos a cumplir 6 meses juntos”

La ‘Uchulú’ revela que tiene novio y presume anillo junto a él: “Vamos a cumplir 6 meses juntos”

LEER MÁS
La Uchulú se defiende ante comentarios que la critican por su cirugía de reasignación de sexo: "No me avergüenzo de la mujer que soy"

La Uchulú se defiende ante comentarios que la critican por su cirugía de reasignación de sexo: "No me avergüenzo de la mujer que soy"

LEER MÁS
La ‘Uchulú’ reacciona con burla a los rumores de su ‘embarazo’ y comparte foto: “Voy tres meses”

La ‘Uchulú’ reacciona con burla a los rumores de su ‘embarazo’ y comparte foto: “Voy tres meses”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

LEER MÁS
Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
Ampayan a Yahaira Plasencia con Luis Fernando 'El diablo' ingresando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

Ampayan a Yahaira Plasencia con Luis Fernando 'El diablo' ingresando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

LEER MÁS
¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro, cómo se llaman y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro, cómo se llaman y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS
Ana Siucho impacta al dedicar tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: “Te quiero”

Ana Siucho impacta al dedicar tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: “Te quiero”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Espectáculos

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Melany Martínez responde indignada tras denuncia de Christian Domínguez por los TikToks de su hija mayor contra él: "Esto es un abuso"

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija mayor, por violencia psicológica y ella responde: "Qué manera tan baja"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025