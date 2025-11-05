'La Uchulú' se dedica actualmente a su labor de influencer y a su restobar en la selva. Foto: Composición LR/Instagram.

'La Uchulú' se dedica actualmente a su labor de influencer y a su restobar en la selva. Foto: Composición LR/Instagram.

La ‘Uchulú’ volvió a sorprender a sus seguidores al someterse a una nueva intervención estética para mejorar su imagen. Esta vez, la actriz cómica se realizó un implante capilar en la parte frontal de su cabeza y mostró el resultado final en sus redes sociales.

La influencer de 24 años explicó con detalles y videos el proceso completo de su cirugía, expresando su satisfacción con el resultado. “Una nueva versión de mí, adiós entradas. Gracias a la doctora que me realizó un trasplante capilar”, escribió muy emocionada.

TE RECOMENDAMOS LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

‘Uchulú’ se somete a cirugía de implante capilar y muestra los resultados finales

A través de sus historias de Instagram, La ‘Uchulú’ documentó todo el proceso de su intervención quirúrgica. Tuvo que raparse el cabello de la nuca y, bajo anestesia, le extrajeron con una pinza especial cada vello donante que sería colocado en la parte frontal de su cabeza.

La actriz cómica mostró su nueva imagen, que aún no está al 100 por ciento debido a la hinchazón, pero se mostró contenta por el cambio. “Amanecí hinchada, no hay nada de dolor. Como me indicó la doctora, va a bajar la hinchazón de mi rostro, pero todo bien”, explicó muy serena, indicando que una de las desventajas es que no podrá peinarse por el momento.

La ‘Uchulú’, cuyo verdadero nombre es Etza Wong, ya fue dada de alta y se encuentra en su domicilio, donde comparte su día a día con su nuevo implante capilar. Sus seguidores destacaron su valentía por someterse a varias intervenciones estéticas y afrontar con entereza el dolor y proceso de recuperación.

La Uchulú muestra el resultado de su trasplante capilar. Foto: Instagram.

¿Qué otras cirugías estéticas se ha realizado La ‘Uchulú’?

En 2025, La ‘Uchulú’ se sometió a una cirugía para reducirse su ‘manzana de Adán’ y las costillas, lo que le permitió acercarse a su objetivo de proyectar una imagen más estilizada y radiante. Cabe recordar que anteriormente se realizó una vaginoplastia (reasignación de sexo) en Tailandia.

Meses atrás, la influencer contó que planea ir a Colombia para operarse las cuerdas vocales con el fin de lograr una voz más femenina. Gracias a su trabajo en redes sociales, ha podido costear estos procedimientos mediante canjes, descuentos y publicidad.