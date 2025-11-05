Javiera Arnillas pide coherencia a Mariana Vértiz por defender causas LGTB y tener romance con Pancho de Piérola

Javiera Arnillas habló por primera vez tras oficializarse la relación entre el periodista Pancho de Piérola y Mariana Vértiz, hermana de la famosa influencer Natalie Vértiz. Como se recuerda, la modelo acusó al comunicador de transfobia luego de asegurar que ambos se besaron en la discoteca ‘La noche de Barranco’. Incluso compartió en redes sociales una foto en la que aparecen juntos para respaldar su versión.

Sin embargo, al enterarse del romance entre Mariana Vértiz y Pancho de Piérola, la actriz expresó su sorpresa y lamentó que la empresaria mantenga una relación con alguien que ha tenido actitudes transfóbicas. Además, afirmó conocer a la mujer y aseguró que en su momento le manifestó su aprecio por las mujeres trans.

“Me cuesta entender que esté con alguien que ha violentado a la comunidad LGBTIQ+ que ella (Mariana) decía admirar”, expresó Arnillas.

Javiera Arnillas cuestiona a Marina Vértiz por su relación con Pancho de Piérola

A través de un video publicado en Instagram, Javiera Arnillas, quien radica en Barcelona, España, expuso su sorpresa y lamentó que Mariana Vértiz, a quien afirmó conocer, sea novia de Pancho de Piérola y no dudó en cuestionarla.

“Me cuesta entender su posición frente al contenido tan transfóbico que compartía su novio hasta no hace mucho. Me sorprende que está con alguien que ha tenido comentarios dañinos contra mujeres trans, que haya violentado a la comunidad LGBTIQ que ella decía admirar”, declaró Arnillas.

Además, señaló que, si el comunicador se hubiera disculpado con ella, tendría otra imagen de él, pero eso nunca sucedió. “Si Pancho me hubiera pedido disculpas, otra hubiera sido la perspectiva. Pero nunca lo hizo, y salió a declarar en un programa de streaming en donde se refirieron a mí en masculino todo el tiempo”, compartió la actriz, quien reveló que, debido a los insultos que recibió tras su polémica con el periodista, decidió irse del Perú hacia España.

Javiera Arnillas afirma que conoce a Mariana Vértiz, novia de Pancho de Piérola

En otra parte de su video, Javiera Arnillas señaló que conoce a Mariana Vértiz y destacó que la empresaria siempre se mostró bondadosa y empática. Incluso, reveló que en una conversación ella le confesó admirar a las mujeres trans que comparten su transición en redes.

“A Mariana (Vértiz) la conocí en una reunión de influencers a finales del 2023. Me cayó super bien, fue amable. Me comentó que admiraba a las mujeres como yo que compartían su transición en redes sociales. Desde entonces la seguí en Instagram, además de que la admiro como empresaria porque en su salón de estudio cuando yo estuve compitiendo en un certamen me hicieron un cambio de look espectacular”, dijo Javiera.