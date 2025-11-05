Andrés Wiese fue sometido a una operación de emergencia la noche del martes 4 de noviembre, luego de ser diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis (infección del intestino). El recordado Nicolás de las Casas en ‘Al fondo hay sitio’ anunció la noticia en su cuenta oficial de Instagram y compartió detalles de su estado de salud desde una conocida clínica de Lima.

“Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente, todo salió bien. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal”, expresó el actor, postrado en una camilla tras finalizar su cirugía este miércoles 5. Además, aprovechó para dejar un consejo de oro a sus seguidores. “Hay que cuidarse, cuídense mucho y muchas gracias por escribirme, amigos y familia, gracias”, finalizó Andrés Wiese.

Andrés Wiese presentó complicaciones de salud y fue operado de emergencia

A través de Instagram, Andrés Wiese compartió todo el proceso desde que acudió a la clínica la tarde del martes hasta el final de su operación al día siguiente. Indicó que permanecerá internado algunos días más para descartar otras complicaciones.

“Acaba de venir el cirujano a verme, estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica sin comer y después hay que seguir haciendo otras pruebas más para descartar otras cosas”, comentó muy adolorido el actor.

La tarde del martes 4 de noviembre, el intérprete preocupó a sus seguidores al compartir una imagen en la que se le veía postrado en una camilla y recibiendo suero por vía intravenosa. Posteriormente, publicó una foto suya junto a su ecografía, donde escribió que fue diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis, por lo que sería operado de emergencia.

“Ya me van a operar, muchas gracias a todos por sus mensajes. Todo va a salir bien”, escribió el exprotagonista de ‘Al fondo hay sitio’ luciendo el atuendo de cirugía y manteniendo un semblante positivo.

¿A qué se dedica Andrés Wiese tras dejar ‘Al fondo hay sitio’?

Andrés Wiese, de 41 años, quien fue uno de los personajes más queridos de ‘Al fondo hay sitio’, se convirtió en empresario tras dejar la serie. Junto a su padre fundó una empresa dedicada a la venta de bebidas de frutas. En sus redes sociales presentó la nueva marca de su negocio y agradeció a su progenitor por estar con él en el proyecto.

El actor estudió la carrera de arquitectura en su juventud, pero decidió dejarla cuando estaba en la etapa de tesis, luego de darse cuenta de que no le apasionaba tras realizar prácticas en un estudio de arquitectos, señaló en una entrevista con Verónica Linares.