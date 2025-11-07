Una vez más enfrentados. Melanie Martínez sumó nueva información sobre el sensible tema familiar que atraviesa con Christian Domínguez, padre de su menor hija de 16 años. En declaraciones para un medio local, la ex figura mediática mostró los mensajes de WhatsApp que el vocalista de la Gran Orquesta le envió a la adolescente.

Notoriamente molesta, la ex pareja del cumbiambero calificó como "sarcásticas" y "amenazantes" el intercambio de mensajes entre Christian Domínguez y su hija. Según la conversación mostrada por Melanie Martínez, Domínguez le envió a la menor diferentes capturas del rebote mediático que causaron sus declaraciones en TikTok.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melanie Martínez denunció a Christian Domínguez y a los padres del cantante por daño psicológico contra su hija adolescente

Melanie Martínez se mostró en contra del trato de Christian Domínguez con su hija

En la reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Melanie Martínez reveló que Christian Domínguez envió a su hija un segundo pantallazo de una nota periodística que, mencionaba la supuesta mala relación entre la adolescente y Pamela Franco, ex pareja del cantante. Tras este mensaje, el también actor concluyó la conversación de manera tajante con un: "No te preocupes. Ya no tenemos nada de qué hablar".

Melanie Martínez calificó dicha actitud como intimidatoria. Además, señaló que su hija se mostró confundida, sobre todo porque, según explicó, Christian Domínguez no se comunica regularmente con la menor. “Mi hija no entendía por qué, después de tanto tiempo sin hablar, lo primero que recibe son mensajes de ese tipo. Yo los vi y me parecieron muy fuera de lugar”, relató.

Melanie Martínez revela que padres de Christian Domínguez criticaron la actitud de su nieta

Sumado a todo lo anterior, Melanie Martínez contó que incluso los padres de Christian Domínguez han criticado las actitudes de su hija. Para dar prueba de ello, mostró capturas donde los abuelos de la menor intentaron culparla de la ola mediática que atraviesa el cantante de cumbia. "Los abuelos le mandan mensajes con críticas, haciéndola sentir culpable. Mi hija me dice: ‘¿yo soy mala mamá?, ¿por qué me pasan cosas malas?", contó.

“Hola, nietecita. Me he enterado de que estás haciendo nuevamente ‘live’ en vivo. ¿Quieres que me dé un infarto?", se logra leer en la conversación entre el papá de Christian Domínguez y su nieta. A ello, el abuelo de la menor agregó un: "Yo no estoy muy bien de salud. Me preocupa que tu padre lo perjudique en su trabajo y baje sus ingresos. Afecta tu manutención, estudios que ya estás por terminar y universidad que vas a empezar. Por favor, piensa lo que vas a hacer, por favor”.