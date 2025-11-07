HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Melanie Martínez expone chats en los que Christian Domínguez se niega a hablar con su hija

Melanie Martínez relató que los padres de Christian Domínguez intentaron culpar a su hija de la ola mediática en contra del cantante. Además, tildó de "sarcásticas" y "amenazantes" el intercambio de mensajes con la menor.

Melanie Martínez revela nuevos detalles de su enfrentamiento con Christian Domínguez. Foto / Difusión: LR
Melanie Martínez revela nuevos detalles de su enfrentamiento con Christian Domínguez. Foto / Difusión: LR

Una vez más enfrentados. Melanie Martínez sumó nueva información sobre el sensible tema familiar que atraviesa con Christian Domínguez, padre de su menor hija de 16 años. En declaraciones para un medio local, la ex figura mediática mostró los mensajes de WhatsApp que el vocalista de la Gran Orquesta le envió a la adolescente.

Notoriamente molesta, la ex pareja del cumbiambero calificó como "sarcásticas" y "amenazantes" el intercambio de mensajes entre Christian Domínguez y su hija. Según la conversación mostrada por Melanie Martínez, Domínguez le envió a la menor diferentes capturas del rebote mediático que causaron sus declaraciones en TikTok.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melanie Martínez denunció a Christian Domínguez y a los padres del cantante por daño psicológico contra su hija adolescente

lr.pe

Melanie Martínez se mostró en contra del trato de Christian Domínguez con su hija

En la reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Melanie Martínez reveló que Christian Domínguez envió a su hija un segundo pantallazo de una nota periodística que, mencionaba la supuesta mala relación entre la adolescente y Pamela Franco, ex pareja del cantante. Tras este mensaje, el también actor concluyó la conversación de manera tajante con un: "No te preocupes. Ya no tenemos nada de qué hablar".

Melanie Martínez calificó dicha actitud como intimidatoria. Además, señaló que su hija se mostró confundida, sobre todo porque, según explicó, Christian Domínguez no se comunica regularmente con la menor. “Mi hija no entendía por qué, después de tanto tiempo sin hablar, lo primero que recibe son mensajes de ese tipo. Yo los vi y me parecieron muy fuera de lugar”, relató.

PUEDES VER: Melanie Martínez llora tras encontrarse con Christian Domínguez en el Juzgado: ¿Cuándo me voy a librar de este hombre?

lr.pe

Melanie Martínez revela que padres de Christian Domínguez criticaron la actitud de su nieta

Sumado a todo lo anterior, Melanie Martínez contó que incluso los padres de Christian Domínguez han criticado las actitudes de su hija. Para dar prueba de ello, mostró capturas donde los abuelos de la menor intentaron culparla de la ola mediática que atraviesa el cantante de cumbia. "Los abuelos le mandan mensajes con críticas, haciéndola sentir culpable. Mi hija me dice: ‘¿yo soy mala mamá?, ¿por qué me pasan cosas malas?", contó.

“Hola, nietecita. Me he enterado de que estás haciendo nuevamente ‘live’ en vivo. ¿Quieres que me dé un infarto?", se logra leer en la conversación entre el papá de Christian Domínguez y su nieta. A ello, el abuelo de la menor agregó un: "Yo no estoy muy bien de salud. Me preocupa que tu padre lo perjudique en su trabajo y baje sus ingresos. Afecta tu manutención, estudios que ya estás por terminar y universidad que vas a empezar. Por favor, piensa lo que vas a hacer, por favor”.

Notas relacionadas
Melanie Martínez denunció Christian Domínguez y a los padres del cantante por daño psicológico contra su hija adolescente

Melanie Martínez denunció Christian Domínguez y a los padres del cantante por daño psicológico contra su hija adolescente

LEER MÁS
Melanie Martínez llora tras encontrarse con Christian Domínguez en el Juzgado: ¿Cuándo me voy a librar de este hombre?

Melanie Martínez llora tras encontrarse con Christian Domínguez en el Juzgado: ¿Cuándo me voy a librar de este hombre?

LEER MÁS
¿Quién es Melanie Martínez, la madre de la hija mayor de Christian Domínguez, y por qué el cantante la denunció?

¿Quién es Melanie Martínez, la madre de la hija mayor de Christian Domínguez, y por qué el cantante la denunció?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

LEER MÁS
Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

LEER MÁS
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025