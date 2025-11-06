Melanie Martínez llora tras encontrarse con Christian Domínguez en el Juzgado: ¿cuándo me voy a librar de este hombre?

Christian Domínguez y Melanie Martínez se casaron en 2006 y tuvieron a una hija de nombre Camila. Foto: ATV.

Christian Domínguez y Melanie Martínez se casaron en 2006 y tuvieron a una hija de nombre Camila. Foto: ATV.

Melanie Martínez lloró tras encontrarse con Christian Domínguez en el Juzgado de Familia del Centro de Lima, luego de que él la denunciará por presunta violencia psicológica, alegando que su hija de 16 años le mostró su rechazo por no ir a verla durante cuatro meses y no querer dirigirle la palabra, ya que supuestamente estaría siendo manipulada.

Las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ conversaron con la primera esposa del cantante, quien no pudo contener la angustia ante la situación. “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”, expuso Melanie con la voz entrecortada a ATV, mientras que el novio de Karla Tarazona prefirió mantenerse en silencio.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y a los padres del cantante, según Janet Barboza

Melanie Martínez asegura que Domínguez tuvo vergüenza de contar su vida ante el juez

Melanie Martínez compartió detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez en la sede del Juzgado en el Centro de Lima, luego de que él la denunciara al notar que su hija ya no quiere dirigirle la palabra.

“Ante el juez tampoco pudo. Le da vergüenza relatar su propia vida”, señaló la exesposa del líder de la Gran Orquesta, con quien se casó en 2006 tras solo unos meses de noviazgo.

Además, la cantante manifestó sentirse agotada de continuar enfrentando disputas públicas con Domínguez tras el fin de su matrimonio. “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?, ¿Cuándo me voy a librar de este ser humano?”, afirmó Melanie al programa de Magaly Medina.

PUEDES VER: Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez por TikToks de su hija mayor contra él y Karla Tarazona: acusa manipulación

Melanie Martínez expone dramática conversación que tuvo con su hija

Luego de que Christian Domínguez asegurara que su hija de 16 años, Camila Domínguez, estaría siendo manipulada por Melanie Martínez debido a sus últimas declaraciones en TikTok, la madre compartió una conversación que tuvo con la menor.

“Mi hija viene y me dice: ‘Yo soy mala mamá’. ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? (...) Me voy a poner a llorar. Por favor", contó Melanie totalmente devastada.