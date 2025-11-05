HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rebeca Escribens indignada tras demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez: "Esas son las consecuencias..."

La conductora Rebeca Escribens hizo una potente reflexión ante el caso del cantante de cumbia Christian Domínguez, quien señala a la madre de su hija de ejercer violencia psicológica contra la adolescente.

La conductora Rebeca Escribens abordó el caso de Christian Domínguez y Melanie Martínez en su programa.
La conductora Rebeca Escribens abordó el caso de Christian Domínguez y Melanie Martínez en su programa.

Rebeca Escribens alzó la voz tras la nueva polémica que envuelve a Christian Domínguez. El cantante de cumbia demandó a su exesposa, Melanie Martínez, por presunta violencia psicológica contra su hija mayor, Camila. La demanda ha generado reacciones divididas en la farándula nacional, donde no han faltado críticas hacia el intérprete por su accionar contra la madre de su primogénita.

En medio del revuelo, la conductora aprovechó su espacio en 'América espectáculos' para lanzar una reflexión contundente y hacer un llamado a los personajes públicos que tienen hijos menores de edad. Su mensaje, directo y sin rodeos, apuntó a la responsabilidad emocional que deben asumir los padres frente a la exposición mediática.

PUEDES VER: ¿Quién es Melanie Martínez, la madre de la hija mayor de Christian Domínguez, y por qué el cantante la denunció?

Rebeca Escribens indignada tras denuncia de Christian Domínguez contra Melanie Martínez

Rebeca Escribens reaccionó con firmeza al caso de Christian Domínguez y su hija mayor, Camila, luego de que se hiciera pública la denuncia contra Melanie Martínez. La conductora lamentó que el conflicto haya escalado al punto de involucrar a una adolescente en redes sociales. "Esas son las consecuencias cuando los adultos no actuamos de manera sensata e inteligente. Ahora resulta que una hija está usando las redes sociales para ventilar algo que debiera resolverse en privado", expresó con tono crítico.

La conductora también dirigió su mensaje a los artistas que son padres, advirtiendo sobre el impacto emocional que sus acciones pueden tener en los hijos. "Atención, papás, artistas del mundo del espectáculo que tienen hijos pequeños y que creen que porque son chiquitos no se dan cuenta o se les va a olvidar. No normalicemos el hecho de manifestarnos a través de las redes sociales para ventilar nuestros problemas; mucho cuidado y mucha atención", expresó con firmeza.

PUEDES VER: Melany Martínez responde indignada tras denuncia de Christian Domínguez por los TikToks de su hija mayor contra él: "Esto es un abuso"

Christian Domínguez denunció a Melanie Martínez por presunta violencia psicológica contra su hija

La demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez fue presentada luego de que Camila, hija de ambos, publicara una serie de videos en TikTok donde expresaba su incomodidad con la relación entre su padre y Karla Tarazona, la pareja actual de este último y madre de uno de los hermanos de la adolescente.

Según el cumbiambero, estos contenidos no solo lo afectaban personalmente, sino que evidenciaban una manipulación emocional ejercida por su exesposa. El líder de Gran Orquesta Internacional sostuvo que la adolescente estaba siendo inducida a generar contenido que lo desacreditaba públicamente, lo que constituiría una forma de violencia psicológica.

