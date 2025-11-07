HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Christian Domínguez admite errores y le pide disculpas a su hija

Christian Domínguez aclaró que la medida contra Melanie Martínez se trata de una denuncia familiar, no penal". Además, el cantante de cumbia aclaró que solo busca ayuda psicológica para el núcleo familiar.

Christian Domínguez rompe su silencio. Foto /Difusión: LR
En medio de una sensible disputa familiar, Christian Domínguez finalmente rompió su silencio sobre la presunta denuncia por violencia psicológica contra su expareja Melanie Martínez, madre de su menor hija. El líder de la Gran Orquesta aclaró que lo único que solicitó al juez fue "ayuda psicológica para el núcleo familiar". Según el cantante de cumbia, la petición era necesaria porque "de manera voluntaria no iba a pasar".

Christian Domínguez aclaró que se solo "se trata de una denuncia familiar, no penal". Además, precisó que "todo lo que se habló en la audiencia era de carácter privado", señaló el cantante y, además, lamentó que se hayan ventilado aspectos de la vida privada de su menor hija. "Eso no debió salir nunca. Eso debió ser siempre privado. A mí nunca me interesó hablar nunca de estos puntos", declaró.

¿Por qué demandó Christian Domínguez a Melanie Martínez?

Christian Domínguez precisó que la denuncia familiar era necesaria para poder llegar a un entendimiento entre todas las partes por el bienestar de la adolescente. "Soy consciente de cada error que he cometido y por eso le disculpas de cada error". Para el cantante de cumbia, las disculpas son el camino para recuperar su lazo familiar con su hija.

Pese a la complejidad de la situación, el cantante de cumbia mostró esperanzado en poder solucionar la disputa familiar. Además, confesó: "los límites que intenté poner son los mismos límites que mi padre puso conmigo". Sin embargo, reconoció que hoy en día las infancias son diferentes. "Lamentablemente se fue escapando de los manos", declaró Christian Domínguez.

Christian Domínguez le envió un mensaje a su hija

Christian Domínguez volvió a disculparse con su hija. "Si es por mis errores, te pido las disculpas del caso. Yo quiero que tú estes bien, que estes fuerte, que seas una buena mujer, que respetes a tus padres".

En cuanto a Melanie Martínez, Domínguez reconoció que para que las cosas con su hija estén bien, también debe mantener una sana relación con la mamá de al menor.

