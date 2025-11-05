Samahara Lobatón y Bryan Torres ahora se muestran como una familia unida, alejada de las polémicas y sin protagonizar escándalos en plena vía pública como ocurría meses atrás. Incluso, Magaly Medina se mostró sorprendida por el gran cambio de la pareja y cómo lograron estabilizar su relación. Por ello, los invitó a su set de ‘Magaly TV: la firme’ para que expongan su ‘secreto’.

Durante la entrevista, el salsero explicó a la conductora el método que utilizó para salvar su noviazgo con la hija de Melissa Klug, la cual pendía de un hilo en ese entonces, luego de que fuera acusado de presunta infidelidad por distintas mujeres. “Le pedí ayuda”, declaró Bryan Torres de manera seria.

Bryan Torres revela lo que hizo para salvar su relación con Samahara

“¿Pero qué cosa ha producido este cambio y desde cuándo? Porque hay que ver, esto no ha sido de un día para otro”, cuestionó Magaly Medina al inicio, a lo que Bryan Torres decidió sincerarse.

“Nos sentamos a conversar con ella a principios de año. Llamé a un amigo que asiste a una iglesia y le pedí ayuda: ‘le dije, ya fue todo’”, recordó el salsero, explicando que su amistad lo motivó a seguir un camino más espiritual y que decidió unirse a su congregación. Samahara, al notar el cambio de su pareja, contó que decidió acompañarlo para conocer ese lugar.

“Aquí (iglesia) se encuentra la paz. No se necesita pisar fondo para asistir, ya que todo me afectaba. Cuando uno es figura pública, uno no aguanta. Comentarios, entorno familiar, social y laboral”, reveló Torres.

Por su parte, Samahara Lobatón expuso que tiempo atrás atravesaba un cuadro depresión, lo que provocaba constantes discusiones con el padre de sus dos hijos. “Estaba embarazada, las hormonas no ayudaban y enfrente el fallecimiento de mi abuela”, señaló la influencer de 24 años.

Bryan Torres revela que se alejó de las tentaciones y está concentrado en su trabajo

Al ser un personaje mediático y cantante de su propia orquesta, Bryan Torres reconoció en su momento que muchas mujeres suelen acercarse para pedirle fotos, saludos, su número de WhatsApp o incluso intentar subir al bus de su grupo. Ante esto, el salsero aseguró que ahora solo se dedica a trabajar y a su familia.

“Hoy en día estamos centrados en el trabajo, en la familia. Cosas que escuchemos o que nos digan hacemos oídos sordos”, expresó en vivo Torres, quien se lleva 10 años de diferencia con Samahara Lobatón.