Magaly Medina también mencionó con ironía las aspiraciones electorales de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra. | Foto: composición LR/Facebook/ATV

El ampay a Álvaro Paz de la Barra con una misteriosa mujer sigue dando que hablar en la farándula local. Esta vez, fue Magaly Medina quien alzó la voz en su programa para poner en duda las recientes declaraciones de Sofía Franco, quien aseguró no tener vínculo sentimental con el exalcalde de La Molina.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' no solo cuestionó la versión de la exanimadora, sino que también sacó a relucir imágenes y declaraciones pasadas en los que el abogado habría dejado claro que la relación con la madre de su hijo seguía vigente, al menos hasta hace pocos meses.

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra

Durante la última edición de su programa, Magaly no ocultó su sorpresa ante lo que considera inconsistencias en el testimonio de Sofía Franco sobre su vínculo con Álvaro Paz de la Barra. "Yo estoy confundida, o mi memoria falla… ¿no hace poco se mostraban juntos haciendo tiktoks y él la llamaba 'mi esposa'?", cuestionó en vivo, al recordar las recientes apariciones públicas de la pareja en redes sociales.

Además, la 'Urraca' presentó un video de junio de 2025 en el que el exalcalde de La Molina aparece junto a Franco, refiriéndose a ella como "mi gringa". En ese contexto, la periodista lanzó una crítica con tono irónico: "¿Qué quiere que pensemos? ¿Que era un teatro armado solo para el público, para ganar simpatizantes?", sugiriendo que detrás de esa narrativa podría haber una estrategia política, considerando las aspiraciones de Franco a la alcaldía de Lima y de Paz de la Barra a la presidencia del Perú.

"Ya hemos regresado": Magaly recuerda declaraciones de Álvaro Paz de la Barra sobre Sofía Franco

Además, Medina recordó una declaración pública de Álvaro Paz de la Barra que, según indicó, fue emitida en la misma época en que se difundió el video de "mi gringa". En ella, el abogado afirmaba haber retomado su relación con Sofía Franco: "Ya hemos regresado hace poco más de dos años", se le escucha decir.

Esta afirmación contradice directamente lo que la exconductora de 'Amor, amor, amor' sostuvo al romper su silencio, asegurando que desde hace cinco años solo mantienen una relación como padres. "¿A quién le creemos? ¿A la 'Sofi' o al esposo?", planteó la 'Urraca', dejando en el aire la duda.

Pero la periodista no se quedó ahí: "¿Demandará también a Rodrigo González por difundir este ampay?", cuestionó en referencia al programa 'Amor y fuego', donde se revelaron las imágenes de Paz de la Barra junto a una misteriosa mujer. La pregunta llega apenas semanas después de que el abogado anunciara una millonaria demanda en su contra, lo que suma tensión al conflicto mediático.