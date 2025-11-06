HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac
Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac     Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac     Incendio de gran magnitud consume vivienda en el Rímac     
Espectáculos

Milett Figueroa envía conmovedor mensaje a Marcelo Tinelli tras amenazas de muerte contra la familia del conductor argentino

Milett Figueroa le expresó todo su apoyo a su novio Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte que recibió la hija del presentador, Juanita y toda su familia por presuntas deudas. 

Marcelo Tinelli atravesaría un difícil momento personal debido a presuntas deudas millonarias. Foto: Instagram.
Marcelo Tinelli atravesaría un difícil momento personal debido a presuntas deudas millonarias. Foto: Instagram.

Milett Figueroa expresó su solidaridad hacia su novio Marcelo Tinelli en un momento difícil, tras las amenazas de muerte que recibió su familia a través de su hija, Juanita, lo que ha generado gran preocupación en el presentador.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo peruana compartió un mensaje lleno de afecto dirigido al mediático conductor argentino. Tinelli, por su parte, no tardó en responder, manifestando su agradecimiento por el apoyo incondicional recibido.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD
Publicación de Milett Figueroa a favor de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram

Publicación de Milett Figueroa a favor de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram

PUEDES VER: Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas de muerte contra su hija Juana: "Logró dividir a mi familia"

lr.pe

Milett Figueroa envía emotivo mensaje a Marcelo Tinelli

Milett Figueroa compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde enfatizó la relevancia de la familia, acompañándolo con un sincero “Te amo”. En su publicación, la modelo expresó:

“Familia: La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría”.

Su pareja, Marcelo Tinelli, se mostró profundamente conmovido por estas palabras y no dudó en manifestar su gratitud por el apoyo incondicional que recibe de ella en este momento complicado. “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”, respondió, evidenciando la fortaleza de su relación.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli le jura amor eterno a Milett Figueroa en romántico mensaje, pero lo edita: "Feliz de estar en tu país"

lr.pe

Familia de Marcelo Tinelli recibió amenazas de muerte

Marcelo Tinelli emitió un comunicado en el que acusa a Gustavo Scaglione, propietario de la cadena de televisión Telefé, de ser el presunto responsable del hostigamiento hacia su hija Juanita y su familia. Según el conductor argentino, esta situación se origina por deudas que Scaglione mantiene con él.

“El acoso y la persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Continuaré en Carnaval Stream, un lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quién les da letra”, expresó Tinelli.

Además, la pareja de Milett Figueroa agregó: “Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina proteja a toda mi familia. Sé que los medios, especialmente aquellos que este señor adquirió, serán implacables conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo, Juani. Comprendo tu temor”.

Notas relacionadas
Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas de muerte contra su hija Juana: "Logró dividir a mi familia"

Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas de muerte contra su hija Juana: "Logró dividir a mi familia"

LEER MÁS
Cristian Castro pide ser padrino ante posible boda de Marcelo Tinelli con Millet Figueroa y elogia a modelo peruana: "Una mujer dedicada"

Cristian Castro pide ser padrino ante posible boda de Marcelo Tinelli con Millet Figueroa y elogia a modelo peruana: "Una mujer dedicada"

LEER MÁS
Periodista argentino asegura que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli fingen su romance por un contrato mediático: ''No se aguantan más''

Periodista argentino asegura que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli fingen su romance por un contrato mediático: ''No se aguantan más''

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ana Paula Consorte sorprende al mostrar chat privado con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

Ana Paula Consorte sorprende al mostrar chat privado con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

LEER MÁS
Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

Así fue la incómoda reacción de Sofía Franco al ver el ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes en discoteca

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025