Milett Figueroa expresó su solidaridad hacia su novio Marcelo Tinelli en un momento difícil, tras las amenazas de muerte que recibió su familia a través de su hija, Juanita, lo que ha generado gran preocupación en el presentador.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo peruana compartió un mensaje lleno de afecto dirigido al mediático conductor argentino. Tinelli, por su parte, no tardó en responder, manifestando su agradecimiento por el apoyo incondicional recibido.

Publicación de Milett Figueroa a favor de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram

Milett Figueroa envía emotivo mensaje a Marcelo Tinelli

Milett Figueroa compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde enfatizó la relevancia de la familia, acompañándolo con un sincero “Te amo”. En su publicación, la modelo expresó:

“Familia: La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría”.

Su pareja, Marcelo Tinelli, se mostró profundamente conmovido por estas palabras y no dudó en manifestar su gratitud por el apoyo incondicional que recibe de ella en este momento complicado. “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”, respondió, evidenciando la fortaleza de su relación.

Familia de Marcelo Tinelli recibió amenazas de muerte

Marcelo Tinelli emitió un comunicado en el que acusa a Gustavo Scaglione, propietario de la cadena de televisión Telefé, de ser el presunto responsable del hostigamiento hacia su hija Juanita y su familia. Según el conductor argentino, esta situación se origina por deudas que Scaglione mantiene con él.

“El acoso y la persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Continuaré en Carnaval Stream, un lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quién les da letra”, expresó Tinelli.

Además, la pareja de Milett Figueroa agregó: “Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina proteja a toda mi familia. Sé que los medios, especialmente aquellos que este señor adquirió, serán implacables conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo, Juani. Comprendo tu temor”.