Mientras los rumores de boda entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen creciendo, una voz inesperada se sumó al entusiasmo: Cristian Castro. El cantante mexicano, gran amigo cercano del conductor, no dudó en referirse a la relación de la pareja, quienes protagonizan uno de los romances más comentados en la farándula de Perú y Argentina.

Actualmente en Lima para ultimar los detalles de su concierto del 24 de octubre, el ícono de la balada sorprendió al expresar su deseo de tener un rol especial en el posible enlace. Además, no dudó en elogiar a la modelo, quien, junto con su pareja, es acusado de fingir una historia de amor por marketing.

Cristian Castro elogia a Milett Figueroa, pareja de su amigo Marcelo Tinelli

Mientras en la farándula argentina y peruana se habla de que supuestamente Milett Figueroa y Tinelli solo están facturando con su relación, Cristian Castro, cercano al showman de 65 años, se expresa muy feliz por ellos. En particular, dejó en claro ante las cámaras de 'Amor y fuego' su simpatía hacia la modelo de 33 años, a quien elogió diciendo: "Milett ha dado una sorpresa muy linda. Es una mujer verdaderamente tierna; me parece una mujer dedicada con Marcelo, que es un gran amigo".

En esa línea, el intérprete de 'Nunca voy a olvidarte' apostó por el vínculo de ambos, el cual recientemente estuvo en entredicho luego de que el empresario afirmara que había terminado, para luego retractarse. "Me gusta mucho esa pareja. Qué bueno que Marcelo se esté involucrando más, y también ya forma parte de la familia peruana. Me encanta Marcelo, es un original, lo mejor que hay en Argentina. Y Milett, qué bueno que estén llevando tan bien esa relación", declaró, antes de extenderles sus felicitaciones.

Ante rumores de boda entre Milett y Tinelli, Cristian Castro pide ser padrino

Pero las declaraciones de Cristian Castro no quedaron ahí. Ante los rumores de una posible boda entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el cantante mexicano no dudó en postularse para un rol especial en la ceremonia. "Que se fortalezca, yo quisiera ser padrino de él, ¿no?", expresó con entusiasmo al ser consultado sobre el futuro de la pareja.

Fiel a su estilo desenfadado, el intérprete de baladas inolvidables como 'Yo quería' continuó con la broma y lanzó una advertencia entre risas: "Me tiene que invitar Marcelo, si no, me enojo. Si no, bueno, que me invite Milett". Su espontaneidad provocó risas y reforzó el cariño que tiene por ambos.