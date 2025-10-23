HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Cristian Castro pide ser padrino ante posible boda de Marcelo Tinelli con Millet Figueroa y elogia a modelo peruana: "Una mujer dedicada"

En medio de su visita a Perú por su próximo concierto, el cantante mexicano Cristian Castro sorprendió al abordar los rumores de matrimonio entre su gran amigo, Marcelo Tinelli, y la modelo Milett Figueroa.

Cristian Castro realizará su concierto en Lima el 24 de octubre de 2025.
Cristian Castro realizará su concierto en Lima el 24 de octubre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Mientras los rumores de boda entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen creciendo, una voz inesperada se sumó al entusiasmo: Cristian Castro. El cantante mexicano, gran amigo cercano del conductor, no dudó en referirse a la relación de la pareja, quienes protagonizan uno de los romances más comentados en la farándula de Perú y Argentina.

Actualmente en Lima para ultimar los detalles de su concierto del 24 de octubre, el ícono de la balada sorprendió al expresar su deseo de tener un rol especial en el posible enlace. Además, no dudó en elogiar a la modelo, quien, junto con su pareja, es acusado de fingir una historia de amor por marketing.

TE RECOMENDAMOS

TU ELEMENTO ZODIACAL TIENE UN MENSAJE PARA TI: DESCÚBRELO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¡Cristian Castro ya está en Perú! Cantante mexicano se luce en Lima a días de su esperado concierto en el Costa 21

lr.pe

Cristian Castro elogia a Milett Figueroa, pareja de su amigo Marcelo Tinelli

Mientras en la farándula argentina y peruana se habla de que supuestamente Milett Figueroa y Tinelli solo están facturando con su relación, Cristian Castro, cercano al showman de 65 años, se expresa muy feliz por ellos. En particular, dejó en claro ante las cámaras de 'Amor y fuego' su simpatía hacia la modelo de 33 años, a quien elogió diciendo: "Milett ha dado una sorpresa muy linda. Es una mujer verdaderamente tierna; me parece una mujer dedicada con Marcelo, que es un gran amigo".

En esa línea, el intérprete de 'Nunca voy a olvidarte' apostó por el vínculo de ambos, el cual recientemente estuvo en entredicho luego de que el empresario afirmara que había terminado, para luego retractarse. "Me gusta mucho esa pareja. Qué bueno que Marcelo se esté involucrando más, y también ya forma parte de la familia peruana. Me encanta Marcelo, es un original, lo mejor que hay en Argentina. Y Milett, qué bueno que estén llevando tan bien esa relación", declaró, antes de extenderles sus felicitaciones.

PUEDES VER: Cristian Castro en Perú 2025: precios, zonas, preventa y compra en Teleticket

lr.pe

Ante rumores de boda entre Milett y Tinelli, Cristian Castro pide ser padrino

Pero las declaraciones de Cristian Castro no quedaron ahí. Ante los rumores de una posible boda entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el cantante mexicano no dudó en postularse para un rol especial en la ceremonia. "Que se fortalezca, yo quisiera ser padrino de él, ¿no?", expresó con entusiasmo al ser consultado sobre el futuro de la pareja.

Fiel a su estilo desenfadado, el intérprete de baladas inolvidables como 'Yo quería' continuó con la broma y lanzó una advertencia entre risas: "Me tiene que invitar Marcelo, si no, me enojo. Si no, bueno, que me invite Milett". Su espontaneidad provocó risas y reforzó el cariño que tiene por ambos.

Notas relacionadas
¡Cristian Castro ya está en Perú! Cantante mexicano se luce en Lima a días de su esperado concierto en el Costa 21

¡Cristian Castro ya está en Perú! Cantante mexicano se luce en Lima a días de su esperado concierto en el Costa 21

LEER MÁS
Agenda de conciertos en Lima octubre 2025: Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y más

Agenda de conciertos en Lima octubre 2025: Super Junior, Linkin Park, Cristian Castro y más

LEER MÁS
Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

Cristian Castro manda saludos a los peruanos y promete un espectáculo inolvidable en Lima: “Vamos a hacer todos los hits”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

LEER MÁS
Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

LEER MÁS
Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Espectáculos

Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

Telemundo elogia a Bad Bunny en Congreso de la Lengua en Arequipa: "Es el hispano que más defiende el español"

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025