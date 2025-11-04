HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas de muerte contra su hija Juana: "Logró dividir a mi familia"

Juana Tinelli denunció amenazas y cuestionó a su padre. En respuesta, Marcelo Tinelli —pareja de Milett Figueroa— habló públicamente sobre sus deudas y señaló a un poderoso empresario.

Juana Tinelli actualmente estaría distancia de su padre, Marcelo Tinelli. Foto: Clarín
Juana Tinelli actualmente estaría distancia de su padre, Marcelo Tinelli. Foto: Clarín | Foto: Clarín

La familia de Marcelo Tinelli atraviesa una fuerte crisis. Juana, su hija menor, solicitó un botón antipánico luego de recibir amenazas telefónicas que, según denuncia de la modelo y fuentes citadas por medios locales, estarían vinculadas a deudas económicas que involucran a su padre. El episodio desató una ola de declaraciones cruzadas y una fuerte reacción pública del emblemático conductor argentino, quien decidió hablar con detalle sobre el tema tras un primer pronunciamiento en el que expresó su deseo de mantener la situación alejada del foco mediático.

A través de publicaciones en redes sociales, el novio de Milett Figueroa abordó no solo la denuncia de su hija, sino también el acoso judicial que asegura estar sufriendo desde hace tres años. El showman apuntó directamente contra un empresario que habría comprado una deuda relacionada con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y que los vendría presionando.

Cristian Castro pide ser padrino ante posible boda de Marcelo Tinelli con Millet Figueroa y elogia a modelo peruana: Una mujer dedicada

"Logró dividir a mi familia": el descargo de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli eligió la red social X para compartir su versión de los hechos. En su mensaje, reconoció el impacto emocional que atraviesa su entorno: "Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente". Según el conductor, el conflicto se originó por una deuda que él garantizó en favor de San Lorenzo y que fue comprada por un empresario con antecedentes en medios y vínculos judiciales.

"Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra ofendido y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes", denunció Tinelli, quien también agradeció el apoyo de sus otras hijas, Micaela y Candelaria, y de sus ex parejas. En medio del escándalo, descartó que tuviera deudas a nivel personal y lamentó que personas allegadas se "prestaran a un juego perverso", en referencia al acoso mediático. Además, confirmó que continuará trabajando en Carnaval Stream, su actual proyecto digital.

Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas contra su hija Juana. Foto: captura X

Marcelo Tinelli rompe su silencio tras amenazas contra su hija Juana. Foto: captura X

Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: Nos tiene en la mira

lr.pe

La fuerte denuncia de Juana Tinelli y el vínculo con las deudas de Marcelo

Juana Tinelli presentó una denuncia formal ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal el jueves 30 de octubre, junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo Tinelli, por amenazas recibidas, lo que derivó en la entrega de un botón antipánico. Tras ello, en sus redes sociales, la modelo de 22 años expresó su dolor y cuestionó el rol de su padre.

"No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad", manifestó en un extenso comunicado.

Aunque no reveló nombres, Juana habría señalado a un empresario vinculado a medios de comunicación como posible responsable de las amenazas. Tinelli, en su comunicado, también lo menciona sin nombrarlo directamente, calificándolo como "usurero" y acusándolo de manipular la justicia de su ciudad. La presión judicial buscaría embargar propiedades, entre ellas su mansión en Punta del Este, según trascendidos.

