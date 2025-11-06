HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina elogia la boda civil de Natalia Salas y Sergio Coloma: "Está feliz, elegante y regia"

La conductora comentó los detalles del matrimonio de la actriz, celebrado en una íntima ceremonia junto a sus seres queridos. Resaltó la unión y la alegría con la que la pareja selló su amor.

Magaly comentó la boda civil de Natalia Salas y no dudó en llenarlos de elogios. Foto: Composición LR
Magaly comentó la boda civil de Natalia Salas y no dudó en llenarlos de elogios. Foto: Composición LR

El miércoles 5 de noviembre Natalia Salas y Sergio Coloma contrajeron matrimonio civil en una ceremonia acompañados de familiares y amigos más cercanos. En las fotografías compartidas por la actriz en sus redes sociales, no pudo ocultó su emoción y alegría por este especial momento al lado de su querido “Sergio”.

La noticia de las nupcias no pasó desapercibida entre sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes llenaron de felicitaciones a los recién casados. El detalle también llamó la atención de la conductora de Magaly TV, La Firme, quien dedicó unos minutos para hablar sobre la boda.

TE RECOMENDAMOS

LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER Natalia Salas y Sergio Coloma adelantan detalles de su boda de ensueño: “Con full tul y brillos”

lr.pe

Magaly Medina celebra el matrimonio de Natalia Salas y Sergio Coloma

Durante la emisión de su programa, Magaly se refirió a la unión de Natalia y Sergio, quienes sellaron su amor en una boda íntima. Además de opinar sobre el look de la pareja, destacó la felicidad con la que ambos vivieron este día.

“Natalia Salas y su Sergio Coloma se casaron por lo civil. Elegante, regia, de blanco, con un sombrero espectacular, luciendo su anillo de compromiso y su manicure. Se casó feliz de la vida. Tenía un look espectacular; incluso le he preguntado quién es la diseñadora que le hizo ese outfit (…) Sergio Coloma está bien vestidito como novio, con su terno. Muy guapos los dos disfrutando de este día que tanto habían soñado”, comentó la urraca.

PUEDES VER ¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

lr.pe

Como se recuerda, en una entrevista anterior con Magaly, Natalia Salas había adelantado algunos detalles de sus planes nupciales, anunciando que su boda religiosa se realizará el sábado 15 de noviembre. Pese a la reciente noticia sobre el retorno de su cáncer, la actriz reafirmó su decisión de celebrar el amor y disfrutar este momento al máximo.

Natalia Salas manda mensaje a Magaly tras su boda civil

Tras la ceremonia, la actriz envió un mensaje al programa de la conductora para compartir su felicidad. “Hola, Magaly. Ya soy oficialmente la señora Coloma. Muchas gracias”, se le oye decir en el video.

Las palabras de Natalia fueron recibidas con alegría por la conductora, quien no dudó en felicitar a la pareja de esposos en vivo.

“Está feliz. Oficialmente es la señora Natalia Salas de Coloma. Ellos ya eran una familia, ya formaban un matrimonio. (…) Sergio es el hombre que cualquier mujer quisiera tener cuando tuviera que pasar por problemas como los que pasó Natalia. Es muy afortunada y él muy afortunado de tenerla. Felicidades, Natalia Salas. Me alegro por ti muchísimo y te abrazamos desde aquí”, expresó.

Notas relacionadas
Bryan Torres sorprende al revelar el método que usó para salvar su relación con Samahara Lobatón: “Le pedí ayuda”

Bryan Torres sorprende al revelar el método que usó para salvar su relación con Samahara Lobatón: “Le pedí ayuda”

LEER MÁS
Magaly Medina expone a Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio del romance del exfutbolista con Helen Ballón

Magaly Medina expone a Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio del romance del exfutbolista con Helen Ballón

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bryan Torres sorprende al revelar el método que usó para salvar su relación con Samahara Lobatón: “Le pedí ayuda”

Bryan Torres sorprende al revelar el método que usó para salvar su relación con Samahara Lobatón: “Le pedí ayuda”

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

LEER MÁS
Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez por TikToks de su hija mayor contra él y Karla Tarazona: acusa manipulación

Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez por TikToks de su hija mayor contra él y Karla Tarazona: acusa manipulación

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

LEER MÁS
Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: "Todos los presidentes..."

Susy Díaz sorprende al confesar por qué rechazó propuesta para ser mandataria del Perú: "Todos los presidentes..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Espectáculos

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Melany Martínez responde indignada tras denuncia de Christian Domínguez por los TikToks de su hija mayor contra él: "Esto es un abuso"

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija mayor, por violencia psicológica y ella responde: "Qué manera tan baja"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025