Magaly Medina elogia la boda civil de Natalia Salas y Sergio Coloma: "Está feliz, elegante y regia"

El miércoles 5 de noviembre Natalia Salas y Sergio Coloma contrajeron matrimonio civil en una ceremonia acompañados de familiares y amigos más cercanos. En las fotografías compartidas por la actriz en sus redes sociales, no pudo ocultó su emoción y alegría por este especial momento al lado de su querido “Sergio”.

La noticia de las nupcias no pasó desapercibida entre sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes llenaron de felicitaciones a los recién casados. El detalle también llamó la atención de la conductora de Magaly TV, La Firme, quien dedicó unos minutos para hablar sobre la boda.

Magaly Medina celebra el matrimonio de Natalia Salas y Sergio Coloma

Durante la emisión de su programa, Magaly se refirió a la unión de Natalia y Sergio, quienes sellaron su amor en una boda íntima. Además de opinar sobre el look de la pareja, destacó la felicidad con la que ambos vivieron este día.

“Natalia Salas y su Sergio Coloma se casaron por lo civil. Elegante, regia, de blanco, con un sombrero espectacular, luciendo su anillo de compromiso y su manicure. Se casó feliz de la vida. Tenía un look espectacular; incluso le he preguntado quién es la diseñadora que le hizo ese outfit (…) Sergio Coloma está bien vestidito como novio, con su terno. Muy guapos los dos disfrutando de este día que tanto habían soñado”, comentó la urraca.

Como se recuerda, en una entrevista anterior con Magaly, Natalia Salas había adelantado algunos detalles de sus planes nupciales, anunciando que su boda religiosa se realizará el sábado 15 de noviembre. Pese a la reciente noticia sobre el retorno de su cáncer, la actriz reafirmó su decisión de celebrar el amor y disfrutar este momento al máximo.

Natalia Salas manda mensaje a Magaly tras su boda civil

Tras la ceremonia, la actriz envió un mensaje al programa de la conductora para compartir su felicidad. “Hola, Magaly. Ya soy oficialmente la señora Coloma. Muchas gracias”, se le oye decir en el video.

Las palabras de Natalia fueron recibidas con alegría por la conductora, quien no dudó en felicitar a la pareja de esposos en vivo.

“Está feliz. Oficialmente es la señora Natalia Salas de Coloma. Ellos ya eran una familia, ya formaban un matrimonio. (…) Sergio es el hombre que cualquier mujer quisiera tener cuando tuviera que pasar por problemas como los que pasó Natalia. Es muy afortunada y él muy afortunado de tenerla. Felicidades, Natalia Salas. Me alegro por ti muchísimo y te abrazamos desde aquí”, expresó.