Álvaro Paz de la Barra, esposo de Sofía Franco, anuncia demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina: "Por daños a mi familia"

Tras "ampay", el exalcalde de La Molina iniciará un proceso legal contra Magaly Medina, a quien acusa de tenerle ojeriza desde el caso que la llevó a prisión. Si gana, ya sabe qué hará con los 30 millones de dólares.

Álvaro Paz de la Barra señala a ATV como responsables solidarios en futura demanda contra Magaly Medina.
Álvaro Paz de la Barra señala a ATV como responsables solidarios en futura demanda contra Magaly Medina. | Foto: composición LR/TikTok

Álvaro Paz de la Barra rompió el silencio. El exalcalde de La Molina y esposo de Sofía Franco anunció que presentará una demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina, a quien responsabiliza por un grave perjuicio emocional y familiar. La acción legal, cuyo procedimiento ya estaría en su etapa final, se iniciaría en aproximadamente un mes y apunta a que se reconozca el impacto que —según él— han tenido los reportajes emitidos por 'Magaly TV, la firme'.

El también abogado sostiene un enfrentamiento mediático con la popular conductora desde hace varios años. Desde entonces —y con mayor intensidad tras oficializar su relación con Franco—, Paz de la Barra asegura que el ensañamiento por parte de la periodista no ha cesado.

PUEDES VER: Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

lr.pe

La demanda millonaria que Álvaro Paz de la Barra entablará contra Magaly Medina

Álvaro Paz de la Barra lanzó una declaración en el podcast 'Recutecu' que sacudió el ambiente mediático: "Voy a demandar tanto a ella como a ATV por daños y perjuicios a mi familia, por treinta millones de dólares". El exalcalde de La Molina aseguró que no se trata de una represalia personal, sino de una medida para frenar lo que considera una exposición abusiva de su entorno familiar. Además, indicó que, si gana el caso, todo el dinero será donado al INABIF, en referencia a la institución que atiende a niños en situación vulnerable.

Su afirmación sorprendió a los conductores del programa, quienes le preguntaron si había iniciado procesos similares en el pasado. Paz de la Barra respondió que no, pero todo indica que esta vez no dará marcha atrás, pues el procedimiento ya está en su última fase con miras a ser presentado en aproximadamente un mes. Asimismo, el abogado también señaló como responsables solidarios al canal y su gerencia.

PUEDES VER: Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

lr.pe

Álvaro Paz de la Barra sobre Magaly Medina

Al ser consultado sobre su conflicto mediático con Magaly, Álvaro Paz de la Barra sostiene que no es reciente, sino que se arrastra desde hace años. Según relató, todo comenzó cuando su estudio jurídico participó en la defensa de la jueza María Teresa Cabrera, quien dictó la sentencia en el caso de difamación presentado por Paolo Guerrero y que terminó con la periodista en prisión. "Porque la metimos presa, y eso yo me recuerdo", afirmó, aludiendo al proceso judicial que —según él— marcó el inicio de una animadversión personal por parte de la 'Urraca'.

El exalcalde aseguró que, aunque en ese momento la tensión no era pública, el hostigamiento se intensificó tras oficializar su relación con su actual pareja. "Desde ahí nos tiene una ojeriza. No era algo público en ese momento, pero cuando empecé mi relación con Sofía Franco, el hostigamiento comenzó", declaró. A pesar de los constantes ataques, dijo que optó por el silencio durante años por pedido de su familia: "Yo lo dejé pasar porque mi esposa y mis hijos me pedían que no respondiera".

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona el conflicto entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por su hija: “No dejan de lado ese orgullo”

lr.pe

La exposición que desató la tormenta entre Magaly Medina y Álvaro Paz de la Barra

Uno de los episodios que más incomodó a Paz de la Barra fue la difusión de imágenes suyas en eventos sociales, emitidas por 'Magaly TV, la firme'. Según su versión, el contenido fue editado para alterar el contexto real y generar escándalo. "Me sacaron bailando, editando ciertas cosas y diciendo que las chicas eran de la 'vida alegre', pero eran esposas de mis amigos, gente de mi promoción del colegio", explicó.

La exposición mediática lo llevó a tomar medidas. "Tuve que mandarle un video fuerte en redes sociales que se hizo bien viral", contó. Aunque en ese momento no presentó una denuncia formal, sí dejó constancia ante la fiscalía de prevención jurídica. "Mi esposa me decía: 'Ya déjala', pero hubo un momento en que tuve que ponerle un alto", afirmó. Para él, el límite se cruzó cuando los ataques dejaron de ser personales y empezaron a involucrar directamente a su familia. "Por eso la demanda es por daños a ellos, no por un tema económico personal", sentenció, reiterando su intención de donar al INABIF y de hacer responsables solidarios a los ejecutivos de ATV.

