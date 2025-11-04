¿Y Sofía Franco?: Álvaro Paz de la Barra es ampayado junto a misteriosa mujer en salida nocturna

Álvaro Paz de la Barra vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras anunciar una demanda millonaria contra Magaly Medina, el abogado ha sido captado en una salida nocturna junto a una joven mujer, aparentemente sin la presencia de su esposa, la conductora Sofía Franco. Las imágenes fueron difundidas como parte del avance exclusivo del programa 'Amor y fuego', que promete revelar más detalles la tarde de este martes 4 de noviembre.

En la misma edición, el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre también presentará información sobre la cercanía entre Yahaira Plasencia y ‘El Diablo’, exsaliente de Pamela López con quien la salsera ha sido vinculada en varias ocasiones, aunque ella lo ha negado públicamente.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Álvaro Paz de la Barra es captado con otra mujer y sin Sofía Franco

"¿Álvaro Paz de la Barra se olvidó de su 'gringa'?": con esta frase, el programa 'Amor y fuego' lanzó un avance explosivo del nuevo ampay que involucra al exalcalde de La Molina. En las imágenes, se le ve en una salida nocturna junto a una mujer de identidad desconocida, con quien mantiene una actitud cercana: se le aproxima para hablarle al oído y, en un momento, parece rodearla por la espalda.

Más allá del gesto, lo que ha generado mayor sorpresa es la ausencia de Sofía Franco. La conductora y Paz de la Barra están casados desde el 25 de septiembre de 2018, cuando celebraron una ceremonia civil pocos días antes de que él ganara las elecciones municipales por La Molina. La pareja tiene un hijo en común y ha atravesado varias crisis mediáticas, lo que hace que este nuevo episodio cobre aún más relevancia.

Álvaro Paz de la Barra también fue visto con otras mujeres en agosto

No es la primera vez que Álvaro Paz de la Barra es visto en salidas nocturnas sin Sofía Franco. En agosto de 2025, el programa 'Magaly TV, la firme' difundió capturas del abogado en una discoteca de Miraflores, acompañado por varias mujeres, mientras su esposa se encontraba en Panamá.

Este episodio volvió a encender las dudas sobre su relación, marcada por altibajos, especialmente desde 2021, cuando ambos se separaron tras denunciarse mutuamente por agresión. Aunque ese mismo año confirmaron su reconciliación y retomaron su vida familiar junto a su hijo, volvieron a distanciarse tiempo después. Sin embargo, en 2025, el abogado se ha referido públicamente a Franco como su esposa, lo que sugiere que el vínculo matrimonial aún se mantendría.