Candidata a Miss Mundo Chile sorprende al jurado con actuación de death metal: "No hay que temer a los prejuicios"

En la semifinal de Miss Mundo Chile, Ignacia Fernández, quien representa a la comunidad de Las Condes, se llevó todas las miradas al interpretar un tema de death metal con una voz gutural, algo totalmente inusual en este tipo de certámenes. Su sorprendente actuación la catapultó entre las 20 finalistas del concurso, asegurando su lugar en la gran final que se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre. La escena está alcanzando millones de vistas en redes sociales.

Ignacia Fernández sorprende en el Miss Mundo Chile

A sus 27 años, Ignacia Fernández combina su carrera como modelo con su pasión por la música. Es la vocalista y fundadora de Decessus, una banda chilena de death metal progresivo que compartió escenario con grupos internacionales como Insomnium, Jinjer y Epica, además de participar en festivales en Finlandia y Alemania. Su propuesta se destaca por la complejidad de sus ritmos, la fuerza emocional de sus letras y su energía escénica.

Durante la semifinal, Fernández interpretó uno de los temas originales de su banda, acompañada por su compañero Carlos Palma. En una charla con el portal 'Las Últimas Noticias', la cantante admitió que temía las burlas del público. "La televisión se presta para que te hagan memes. Pero la canción que canté es parte de mi vida y mi trabajo", indicó.

A pesar de sus temores, su actuación fue aclamada por romper moldes y mostrar autenticidad. "Rompió estereotipos, la amé", "Paz para el mundo y metal para todos", "Esto es algo inédito", "No cualquiera lo puede hacer, son años de práctica", son las reacciones más frecuentes en TikTok.

En redes sociales, la miss agradeció la oportunidad de expresar su identidad artística. "El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito. Poder expresarlo en el escenario de Miss Mundo Chile fue una oportunidad que valoro profundamente. Fue una gran experiencia derribar barreras en televisión abierta, inspirar, ser real con una misma y demostrar que no hay que temer a los prejuicios de los demás", resaltó en su cuenta de Instagram.