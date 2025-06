Miss Mundo 2025 perdió varias naciones por razones que van desde la pérdida de franquicias hasta falta de preparación

Varios países decidieron retirarse y no participar en el Miss Universo. Composición LR/ cnbcostarica/ danielavojtasova/ tracy.keera

Varios países decidieron no participar en la edición 72 de Miss Mundo, que se llevó a cabo el 31 de mayo en Hyderabad, India. Las razones detrás de estas decisiones varían desde la falta de organización hasta compromisos personales de las candidatas. A continuación, se detallan los países que no estuvieron presentes y los motivos que los llevaron a su retiro.

Entre los países que anunciaron su ausencia se encuentran Costa Rica, Eslovaquia, Irak, Macao y Tanzania, cada uno con circunstancias particulares que influyeron en su decisión. Este año, el certamen enfrenta desafíos significativos que llevaron a varias naciones a replantear su participación en este evento internacional de belleza.

Milla Magee renunció al certamen tras denunciar haber sido tratada como un "objeto". Foto: Composición LR/ milla.magee__

Costa Rica

La representante de Costa Rica, Fabiola Vindas, quien había ganado el Miss Señorita de su país, se queda fuera del certamen debido a que la organización nacional, Reinas de Costa Rica, perdió la franquicia del Miss Mundo. Esta situación dejó a Vindas sin la oportunidad de competir en el evento internacional.

Eslovaquia

La candidata eslovaca, Daniela Vojtasová, decidió retirarse del certamen por compromisos académicos que le impiden participar en el evento. Su decisión resalta la importancia de equilibrar la educación y las aspiraciones personales con las exigencias de un certamen de belleza.

Irak

Irak tuvo una presencia intermitente en Miss Mundo a lo largo de los años, debido a sanciones internacionales y desacuerdos entre los organizadores locales. Este año, el país no contó con una representante, lo que refleja las dificultades que enfrenta en el ámbito de los certámenes de belleza.

Macao

Actualmente, Macao no tuvo una representante en el certamen de Miss Mundo, lo que limita su participación en este evento internacional. La falta de una candidata oficial llevó a la ausencia de este territorio en la competencia.

Tanzania

La reina de belleza de Tanzania, Tracy Nabukeera, decidió no participar en Miss Mundo 2025, citando la falta de apoyo y comunicación adecuada por parte de la organización responsable. En sus propias palabras, Nabukeera expresó: "No me sentía lo suficientemente preparada ni capacitada para representar a Tanzania en un escenario tan global".

Otros países que se retiraron

Además de los mencionados, Lesoto, Liberia, Marruecos, Noruega y Uruguay también decidieron no participar en esta edición del certamen. Las razones detrás de estas decisiones varían, pero reflejan un descontento generalizado con la organización del evento.

Controversia en el certamen: la renuncia de Miss Inglaterra

Milla Magee, la representante de Inglaterra, renunció al certamen tras denunciar haber sido tratada como un "objeto" para entretener a patrocinadores masculinos. En declaraciones al medio británico The Sun, Magee afirmó: “Me hicieron sentir como una prostituta”. Su salida marca un hito en la historia del certamen, siendo la primera candidata en abandonar oficialmente la competencia.

La joven relató que desde su llegada a India, las participantes fueron obligadas a mantener un maquillaje impecable y a vestir ropa elegante en todo momento, incluso durante el desayuno. La situación culminó en una cena formal donde las concursantes fueron emparejadas con empresarios varones, lo que Magee consideró humillante. "No vine aquí para esto. Nos hacían sentar como monos, sin la posibilidad de hablar de nuestras causas sociales", expresó.

Inicialmente, Magee había atribuido su retiro a razones personales, pero su experiencia en el certamen reveló una problemática más profunda. Su reemplazo será Charlotte Grant, quien representará a Inglaterra en el evento.