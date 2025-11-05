La salsera Yahaira Plasencia rompió su silencio tras el ampay difundido por el programa 'Amor y fuego', en el que fue captada ingresando de madrugada a su departamento junto con Luis Fernando Rodríguez, ‘El Diablo’. Sin embargo, la cantante aclaró que no es el momento adecuado para formalizar una relación, pues atraviesa un momento familiar complicado.

“Ahora mi foco no está en oficializar nada porque no estoy pasando por un buen momento”, declaró la artista en 'América hoy', dejando en claro que su prioridad es su familia y no su vida sentimental. La intérprete de 'El exmachito' explicó que, si bien mantiene cercanía con personas que la acompañan en estos días difíciles, no se siente emocionalmente estable para iniciar algo formal.

Yahaira Plasencia se sincera sobre oficialización de una posible relación con Luis Fernando

El pasado 3 de noviembre, 'Amor y fuego' difundió imágenes en las que Yahaira Plasencia fue vista con Luis Fernando ingresando juntos al departamento de la cantante. Las cámaras los captaron pasando la noche en el departamento de la salser y alrededor de las primeras horas de la mañana, 'El Diablo' salió del lugar y se negó a responder las preguntas del reportero de 'Amor y fuego'.

Pese al ampay, Yahaira Plasencia se negó tener una relación con el empresario y afirmó que sus salidas responden a la necesidad de despejarse por el difícil momento familiar que atraviesa. “Salí a despejarme un poco porque han sido semanas difíciles, y sí, compartí con las personas que suelen estar conmigo”, expresó.

La cantante enfatizó que no planea “oficializar” ninguna relación en este momento. “Este no es el momento adecuado para iniciar algo formal con nadie porque yo misma no estoy estable. Mi foco está en lo que atraviesa mi familia y ahora eso es mi prioridad”, sostuvo la también expareja de Jefferson Farfán.

El difícil momento que enfrenta Yahaira Plasencia por la salud de un familiar

Días antes del ampay, Yahaira Plasencia había revelado en 'América hoy' que un familiar cercano atraviesa un problema de salud. “Yo siempre digo que Dios pone pruebas a los mejores guerreros. A mi familia ahora le ha tocado un momento difícil, pero estamos ahí, juntos, como siempre”, manifestó. Además, envió un mensaje de conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos preventivos: “Mira lo que le ha pasado a Natalia Salas. La gente tiene que hacerse sus chequeos; el querer vivir lo es todo”.

La salsera reafirmó su fe y esperanza frente a la situación familiar. “El buen ánimo, la mente positiva y la oración tienen poder. Nos está uniendo mucho más”, agregó Yahaira, quien pidió respeto por su proceso y aseguró que, por ahora, su prioridad es estar al lado de los suyos.