Espectáculos

Exanimador de Son del Duke destapa la verdadera intención del grupo con Ale Seijas tras su renuncia: "Por orden de arriba, la 'Chica rap' será Thamara"

En medio de las renuncias masivas en Son del Duke, ‘El Santeño’ aseguró que el grupo chiclayano habría decidido sustituir a Ale Seijas por Thamara Gómez como la nueva ‘Chica rap’.

Ale Seijas generó polémica tras su salida de Son del Duke. Foto: composición LR/difusión
La renuncia masiva de los integrantes de Son del Duke impactó al mundo de la cumbia peruana. En medio de la polémica, el exanimador de la agrupación, Jairo Campos, conocido como ‘El Santeño’, rompió su silencio y reveló en una transmisión de TikTok la supuesta intención que tenía el grupo con Ale Seijas, exvocalista y popularmente reconocida como la 'Chica rap'.

Según explicó el animador, antes de que Ale Seijas culminara su contrato, el grupo ya tenía planes de reemplazarla. “A Ale Seijas le quitaron temas porque ya sabían que su contrato acababa este 1 de noviembre o diciembre, no recuerdo. Por eso ya no le hacían cantar, por eso querían que la ‘Chica rap’ sea otra”, declaró Santeño.

PUEDES VER: Integrantes de Son del Duke lanzan indirecta a Ale Seijas tras su salida: 'Cielito Fernández, la verdadera ‘Chica rap’'

lr.pe

'El Santeño´ confiesa la verdadera intención del grupo con Ale Seijas tras su renuncia

Durante su transmisión en TikTok, ‘El Santeño’ aseguró que desde la dirección del grupo se le ordenó preparar a otra integrante para ocupar el rol de 'Chica rap', dejando entrever que la reemplazante sería Thamara Gómez, actual vocalista de Son del Duke.

“Santeño, por orden de arriba, la ‘Chica rap’ lo va a hacer Thamara (Gómez). Eso fue en Roma, y yo fiel a mi trabajo, porque eso se hace antes de coordinar una presentación. Se hace antes y le hice bailar ‘Chica rap’ a Ale Seijas”, reveló, evidenciando que los cambios estaban planificados antes de la salida oficial de la cantante.

Las declaraciones del exanimador reforzaron los rumores sobre tensiones internas dentro del grupo y coincidieron con lo que la propia Ale Seijas había sobre su salida y el trato recibido durante sus últimos días en la orquesta.

PUEDES VER: Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

lr.pe

Ale Seijas lanza fuerte acusación contra Son del Duke

Por su parte, Ale Seijas también se pronunció mediante una transmisión en TikTok, donde explicó que, pese a su deseo de continuar en Son del Duke, decidió retirarse por las malas condiciones laborales y el ambiente hostil que vivió en sus últimas presentaciones.

“Quería seguir trabajando, pero el trato, la mala coordinación y que te minimicen… eso me llevó a irme”, declaró la cantante, quien además denunció haber pasado días sin descanso ni alimentación adecuada durante un viaje a Pucallpa.

“Estuvimos tres días sin bañarnos, no desayunamos ni almorzamos, y la cena estaba fría”, relató. Asimismo, recordó un momento difícil en el escenario cuando fue desplazada de su papel sin previo aviso: “Le dijeron a otra chica que haría el papel de ‘Chica rap’ sin avisarme. Me dieron ganas de llorar”.

