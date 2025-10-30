HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Espectáculos

Mánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

El mánager de Son del Duke rompió el silencio tras la renuncia de varios integrantes, incluyendo a Ale Seijas, e insinuó que hubo traición. "De la noche a la mañana, ya hay orquesta", agregó.

Ale Seijas, Kassandra Chamané y el animador 'El Santeño' renunciaron a Son del Duke.
Ale Seijas, Kassandra Chamané y el animador 'El Santeño' renunciaron a Son del Duke. | Foto: composición LR/TikTok

Rompió el silencio y no se guardó nada. El mánager de Son del Duke se pronunció públicamente tras la sorpresiva salida de varios integrantes de la agrupación de cumbia liderada por Alex Omar Duque. En los últimos días, las cantantes Ale Seijas y Kassandra Chamané, y el animador José Campos 'El Santeño' anunciaron su renuncia de forma repentina, lo que no solo desconcertó a los seguidores, sino que también encendió las alarmas sobre tensiones internas, ya que los exmiembros señalaron un ambiente laboral complicado.

En medio de la controversia, el representante de la agrupación decidió conectarse con sus seguidores a través de una transmisión en vivo por la cuenta de AKS PRODUCCIONES en TikTok. Durante la emisión, lanzó comentarios directos sobre sus excompañeros y puso en duda la transparencia de sus comunicados, insinuando que ya habrían estado preparando un proyecto paralelo antes de abandonar oficialmente la orquesta.

PUEDES VER: Crisis en Son del Duke: Kassandra Chamané y animador 'El Santeño' también renunciaron al grupo "por su bienestar emocional"

lr.pe

Mánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación

En plena transmisión en vivo tras la renuncia masiva, el mánager leyó un comentario de un usuario, quien manifestó: "Deben ser sinceros y decir que tienen un nuevo proyecto". Lejos de descartar que existiera un doble discurso por parte de sus excompañeros, el representante de Son del Duke dejó abierta la posibilidad de que ellos no hayan sido del todo sinceros en su comunicado.

"Es mejor decir: '¿Sabes qué, señor Alex Duque? Me voy porque tengo un proyecto, quiero crecer, me voy. ¿Cuándo va a ser mi despedida?' Y ese día: 'Gracias'. Le doy la mano y me voy. No esperar llegar a un país teniendo un show y lanzar un comunicado de que ya te fuiste, y decir en el comunicado que fue el mejor dueño. ¿Dónde esta la sinceridad? Ni Judas se atrevió a tanto", declaró, insinuando una traición.

PUEDES VER: Cantante Ale Seijas renuncia a Son del Duke para priorizar su bienestar emocional: “No me hacían sentir cómoda”

lr.pe

"De la noche a la mañana, ya hay orquesta": mánager de Son del Duke responde a rumores

El mánager de Son del Duke no terminó ahí sus declaraciones. "Hubo un genio de la lámpara milagrosa y, uy, de la noche a la mañana ya hay orquesta, músicos, director musical, temas. Buen genio", respondió en respuesta al presunto grupo que, se rumorea en redes sociales, sería lanzado pronto y estaría conformado por sus compañeros que recientemente renunciaron a la orquesta de cumbia.

Por otro lado, el representante descartó que hayan abandonado a sus compañeros en Europa durante su reciente gira, como fue mencionado por algunos usuarios, y que esta situación haya sido el detonante de la renuncia masiva tras volver a Perú. "Estuvimos en varias ciudades, todo fue un éxito. Hubo algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero como les dije, eso ya viene cosechándose desde hace tiempo, no es de Europa solamente. Lógica simple: de la noche a la mañana renuncian cuatro y ya hay orquesta, músicos. ¿Fue Europa o querían salir a Europa y después ya irse de todas maneras?", señaló. Según indica, incluso los exintegrantes ya mandaban indirectas en sus conciertos en el continente europeo sobre su salida. "Hay que ser bien ingenuos para no darse cuenta", sentenció.

