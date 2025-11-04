Tilsa Lozano se mostró indignada tras conocer que varios personajes de la farándula peruana, entre ellos Florcita Polo, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y el ‘Puma’ Carranza, estarían buscando obtener un curul al Senado en las Elecciones 2026. La llamativa noticia fue difundida en la reciente edición de su programa 'La noche habla', donde se presentó un informe que expuso conocidos y mediáticos rostros que habrían iniciado acercamientos con Somos Perú, partido fundando por Alberto Andrade.

“La verdad, a mí me parece una payasada, una falta de respeto que el país esté como esté, que veamos todos los días muertes, extorsiones y que, simplemente porque son personas conocidas, quieran hacer ese show y ese teatro”, expresó, visiblemente molesta, la ex miss Playboy TV Latinoamérica e Iberia.

Tilsa Lozano exhortó a los partidos políticos a actuar con seriedad

Tras el informe, la presentadora de TV sugirió a las agrupaciones políticas pensar mejor sus decisiones. Además, les recomendó no buscar notoriedad con figuras mediáticas. “Deberían elegir bien a quiénes llevan, no colgarse de la fama ni de los escándalos, porque lo que realmente necesitamos son personas preparadas, capacitadas para sacar a este país adelante y que se dejen de burlar de todos nosotros”, añadió la ex jurado de 'El gran show'.

Tilza Lozano aseguró que no tiene nada en contra de ellos, pero que el contexto actual del país “no está para experimentos”. Aunque esta no es la primera vez que figuras conocidas aspiran a obtener un escaño. Solo por mencionar las últimas elecciones, Vanessa Terkes, Aneth Acosta, Monique Pardo y Lorelei Palao también postularon.

¿El ‘Loco’ Vargas en Somos Perú?

El exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas encendió las redes sociales al posar junto a Patricia Li Sotelo, presidenta del partido Somos Perú. “Juntos somos fuertes, un solo corazón”, se lee en la publicación compartida en redes institucionales del partido político, donde ambos aparecen sonrientes.

Cabe recalcar que la instantane no confirma una postulación oficial, sin embargo, su difusión desde la cuenta del partido alimentó los rumores sobre un posible salto a la política del exseleccionado nacional.