Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es ampayado pasando la noche con misteriosa mujer en Punta Hermosa

Empresario Jackson Mora deja atrás a Tilsa Lozano y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Cámaras de Magaly Medina lo siguieron de Barranco hasta Punta Hermosa con mujer de cabellera rubia.  

Jackson Mora se estaría dando una segunda oportunidad en el amor. Foto: Composición LR/ATV.
Jackson Mora se estaría dando una segunda oportunidad en el amor. Foto: Composición LR/ATV.

Jackson Mora, quien lleva pocos meses de divorciado con Tilsa Lozano, fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ junto a una misteriosa rubia. El empresario la llevó a su evento de artes marciales mixtas en Barranco y no dudó en besarla frente a todo el público, dejando entrever que ya habría superado por completo a su exesposa y estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

Tras la velada, ambos fueron a cenar a Miraflores alrededor de la 1 de la madrugada. Luego, al salir del lugar, la mujer se sentó sobre las piernas de Jackson Mora en el asiento de copiloto mientras un chofer los conducía hasta Punta Hermosa, lugar donde pasaron la noche juntos.

PUEDES VER: Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

lr.pe

Jackson Mora es ampayado pasando la noche con misteriosa mujer rubia

Según el informe de Magaly Medina, a las 3:15 de la madrugada el empresario y su acompañante llegaron al departamento de soltero de Jackson Mora, ubicado en Punta Hermosa. La mujer, aparentemente, pasada de copas, comenzó a bailar reguetón antes de ingresar al domicilio, mientras el exesposo de Tilsa llevaba una botella de licor en la mano.

Pasadas las 7 de la mañana, los reporteros de ATV permanecieron en el lugar esperando que alguno de los dos saliera, pero ninguno apareció, lo que avivó aún más las especulaciones sobre esta presunta nueva relación.

