El empresario Mauricio Diez Canseco contó con orgullo que su hijo mayor trabaja actualmente en una empresa transnacional en Madrid, España. El popular 'Brad Pizza' señaló que ese logro de su primogénito lo llenó de satisfacción en su rol como padre. Además, destacó que el joven viajó desde Europa para pasar la Navidad en el Perú junto a su madre.

"Rodrigo pudo venir de Madrid para pasar Navidad con su mamá en Lima. Él estudió Negocios en la UPC, pero se fue a Inglaterra para llevar una Maestría y le gustó Europa; así que decidió quedarse por allá. Actualmente trabaja en Madrid en una transnacional", contó Diez Canseco.

Mauricio Diez Canseco se muestra orgulloso de su hijo

Mauricio Diez Canseco subrayó que ver a sus hijos alcanzar sus metas era el mejor regalo, no solo de Navidad, sino de la vida. "Soy un papá engreídor y siempre quiero que mis 'cachorros' sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros", declaró.

En ese contexto, el empresario aprovechó las fiestas de fin de año para reunirse con sus hijos Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Francesco y los pequeños Valentina y Doménico, en un almuerzo familiar realizado en el Country Club de San Isidro. El único ausente fue Massimo, quien radica en Barcelona.

Mauricio Diez Canseco y la celebración por Navidad

Mauricio Diez Canseco explicó que, por tradición, todos sus hijos suelen pasar la Navidad junto a sus madres, por lo que acostumbran a reunirse días previos para no perder el vínculo familiar. "Nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo", comentó.

Finalmente, el empresario reveló que este año tenía previsto viajar a Argentina junto a su novia Aixa Sosa para celebrar las fiestas. “Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa. Luego regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026”, concluyó.