Espectáculos

Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

El exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, sorprendió al revelar que lloró antes de firmar su divorcio y que intentó salvar su matrimonio. Además, reveló que pese a su infidelidad, ambos intentaron retomaron su relación en 2 ocasiones.

Tilsa Lozano y Jackson Mora se divorciaron este 2025. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/Instagram
Tilsa Lozano y Jackson Mora se divorciaron este 2025. Foto: Composición LR/Captura/ATV/Captura/Instagram

El exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, sorprendió al público al revelar que no pudo contener las lágrimas un día antes de concretar su divorcio. En una conversación íntima con Shirley Arica, el deportista confesó que intentó salvar su matrimonio, aunque prefirió mantener su dignidad y no insistir más de lo necesario. Su testimonio, compartido recientemente, expone un lado más humano del luchador, quien relató los momentos difíciles que atravesó al aceptar la ruptura definitiva con la exmodelo peruana.

La historia de Jackson Mora y Tilsa Lozano ha sido una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento local. Su romance, su boda y finalmente su separación captaron la atención mediática durante meses. Ahora, con la revelación del propio Mora sobre el dolor que sintió antes de firmar el divorcio, el tema vuelve a ocupar titulares, recordando también el momento en que la presentadora de televisión rompió en llanto en televisión tras el ampay difundido por 'Magaly TV, la firme', donde se le ve al exluchador con otra mujer.

Jackson Mora revela que derramó lágrimas por Tilsa Lozano

Durante la entrevista con Shirley Arica, Jackson Mora admitió por primera vez que se quebró emocionalmente antes de estampar su firma en los papeles de divorcio. “Intenté salvar la relación, pero no rogué. Un día antes de firmar el divorcio la llamé y le pregunté si estaba segura, me dijo que sí, y solté un par de lágrimas”, expresó el deportista, dejando ver la carga sentimental que aún arrastraba.

El exluchador también reveló, en exclusiva, que, tras su divorcio con Tilsa Lozano, hubo algunos intentos de acercamientos con su expareja, pero no tuvo éxito. “Después del divorcio hubo un par de coqueteos, pero no pasó nada... antes del divorcio, sí”, detalló.

Tilsa Lozano y la vez que estalló por ampay de su exesposo, Jackson Mora

Meses antes de las confesiones de Jackson Mora, Tilsa Lozano protagonizó un episodio cargado de emoción en televisión. En junio de este año, durante su participación en el programa que ella conduce, 'La noche habla', la exmodelo rompió en llanto al recordar el ampay de su exesposo con la periodista española Laura Fernández, difundido por 'Magaly TV, la firme'. Las imágenes mostraban al peleador compartiendo con la comunicadora mientras aún estaba casado, lo que generó una ola de comentarios sobre una posible infidelidad.

Visiblemente afectada, Tilsa relató que siempre tuvo sospechas, pero fue al ver las imágenes cuando comprendió la magnitud de la situación. “A mí me está mostrando usted esa foto. ¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí se me disparó una alarma”, dijo entre lágrimas. Aunque intentó mantener la compostura, la exjurado de televisión reconoció el dolor que le causó el hecho. “No voy a hablar mal de él, no soy así. Solo estoy contando la verdad, y la verdad se contradice al floro del señor”, sentenció.

