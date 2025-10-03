Tilsa Lozano volvió a encender la polémica con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Durante su programa con Ric La Torre, 'La noche habla', la presentadora lanzó duras críticas contra Milett Figueroa, en medio de la controversia por su relación con Marcelo Tinelli, cuestionando no solo el talento de la modelo, sino también comparándola con su propia madre, doña Martha Valcárcel.

El comentario se dio luego de que Tinelli anunciara públicamente su separación de Milett, versión que luego tanto él como la modelo peruana desmintieron. En ese contexto, doña Martha apareció en 'América hoy' en Perú para defender a su hija y al conductor argentino, confirmando además que será parte de la segunda temporada de 'Los Tinelli'. Pero la 'exvengadora', fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para marcar distancia entre habilidad y exposición mediática.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

"Ella sí canta, la otra aúlla": Tilsa minimiza a Milett y exalta a doña Martha

Tilsa Lozano no se guardó nada. En plena emisión de 'La noche habla', lanzó una serie de comentarios que apuntaron directamente a Milett Figueroa, en medio de la controversia por su relación con Marcelo Tinelli. "Yo lo dije siempre, la verdadera actriz, la que tiene realmente talento, la que nació para ser diva y no le ligó, es doña Martita. Ella sabe hablar, sabe cantar porque yo la he escuchado unas rancheras espectaculares. Marthita canta, no como la otra que aúlla. Ella sí canta de verdad", expresó con sarcasmo.

La comparación entre madre e hija no quedó ahí. Tilsa se refirió a recientes declaraciones de doña Martha, quien defiende a capa y espada a Milett. "Y cuando dice: '¿Dónde está mi hija?'. Marthita, yo te voy a decir dónde está tu hija: está con un señor de más de 65 años y por eso acapara titulares. Ahí está tu hija. Pero un besito mi amor para ti, porque tú has debido ser la verdadera diva y ahora entiendo por qué", agregó la conductora, dejando claro que, para ella, el protagonismo de la modelo no se debe a talento.

Tilsa critica la relación de Milett con Tinelli

Tilsa también hizo referencia a las críticas que Milett ha recibido en la prensa de Argentina, cuestionando no solo su actitud, sino también el rol activo de Marcelo Tinelli para hacerle un espacio en el entretenimiento de su país. "La prensa argentina, hace un par de días, dijo que era creída, pero si tienes una mamá que cree que estás tocando el cielo porque estás con un señor de 65 años que te pone en todos sus programas. Porque no has hecho nada más que estar en los programas de tu marido", dijo con tono irónico.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Finalmente, Lozano insinuó que el ascenso de Milett en Argentina ha sido orquestado por su madre. "Si Milett está donde está, es gracias a su mamá, porque a Milett sola no le hubiese dado —el cerebro— para planear esto como lo han planeado. Doña Martita, espero que tu hija te pase un porcentaje de lo que está ganando", sentenció.