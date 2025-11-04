HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Continúa el paro de transportistas en Lima y Callao
Continúa el paro de transportistas en Lima y Callao     Continúa el paro de transportistas en Lima y Callao     Continúa el paro de transportistas en Lima y Callao     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
Espectáculos

Rosalía sorprende al confesar que Santa Rosa de Lima influyó en la creación de ‘Lux’, su más reciente disco

'Lux', grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, contiene 18 pistas y se lanzará el 7 de noviembre, incluyendo tres canciones exclusivas en formato físico.

Este proyecto musical está escrito en más de 10 idiomas diferentes.
Este proyecto musical está escrito en más de 10 idiomas diferentes. | Foto: Rosalía / Andina | Composición: LR

Rosalía, reconocida cantante española, sorprendió al anunciar que su nuevo álbum, ‘Lux’, incluirá canciones inspiradas en la mística femenina, a través de historias de diversas santas alrededor del mundo, incluyendo a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y América.

PUEDES VER: ¿Cuál fue el nombre real de Santa Rosa de Lima y dónde nació la patrona del Perú y América?

lr.pe

¿Por qué Rosalía eligió a Santa Rosa de Lima como inspiración para 'Lux'?

Durante la conferencia de prensa del disco en la Ciudad de México, la artista explicó que la figura de Santa Rosa de Lima, además de otras, fueron elegidas por su influencia espiritual y legado en la tradición religiosa. “El estar investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo me permitió conocer historias increíbles… Las canciones tienen inspiración en ellas”, comentó.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Las letras de las mismas, escritas en 13 idiomas diferentes, en los que se aprecian el español, el alemán y el inglés, abordan temas de espiritualidad, creación y transformación. Y además de la santa limeña, Rosalía mencionó que se inspiró en Juana de Arco, Santa Olga de Quiev, Santa Teresa de Jesús, entre muchas otras mujeres.

PUEDES VER: Devoto lleva una maleta llena con 3.000 cartas para arrojarlas al pozo de Santa Rosa de Lima: “Pesa más de 10 kilos”

lr.pe

¿Qué artistas participan en nuevo álbum de Rosalía?

Este proyecto musical cuenta con la participación de artistas invitados como: Björk, Yves Tumor, Yahritza Y Su Esencia, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz y Carminho; y en su portada muestra a la cantante española con un hábito blanco, en alusión directa a la espiritualidad. “El hábito, que es esa pieza que las monjas llevan en la cabeza, representa el compromiso con una causa que se ha elegido en la vida. Yo, en mi caso, me siento muy comprometida con la música, le dedico mi vida. Obviamente, desde un lugar muy diferente, pero hay un paralelismo”, añadió la artista luego de indicar que era la imagen que mejor representaba el proyecto.

El álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, con la dirección del compositor islandés Daníel Bjarnason. Además, incluye 18 canciones y será lanzado el próximo 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records, de Sony Music Entertainment. "El CD LUX contiene tres canciones adicionales que son exclusivas del formato físico", menciona la empresa a través su página web.

En su totalidad, las canciones del álbum 'Lux' son las siguientes:

  1. Sexo, Violencia y Llantas
  2. Reliquia
  3. Divinize
  4. Porcelana
  5. Mio Cristo
  6. Berghain
  7. La Perla
  8. Mundo Nuevo
  9. De Madrugá
  10. Dios Es Un Stalker
  11. La Yugular
  12. Focu 'ranni [Exclusiva del formato físico]
  13. Sauvignon Blanc
  14. Jeanne [Exclusiva del formato físico]
  15. Novia Robot [Exclusiva del formato físico]
  16. La Rumba Del Perdón
  17. Memória
  18. Magnolias

Notas relacionadas
Alejandro Estrada Mesinas: “Perú le debe pedir perdón a Polinesia”

Alejandro Estrada Mesinas: “Perú le debe pedir perdón a Polinesia”

LEER MÁS
Iglesia de Santa Rosa de Lima en Filipinas se derrumba parcialmente tras terremoto de magnitud 6,9

Iglesia de Santa Rosa de Lima en Filipinas se derrumba parcialmente tras terremoto de magnitud 6,9

LEER MÁS
Joven muere corneado por enorme toro y tribunas colapsan durante fiesta patronal en Áncash

Joven muere corneado por enorme toro y tribunas colapsan durante fiesta patronal en Áncash

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

LEER MÁS
Exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, reportó 'Magaly TV, la firme'

Exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, reportó 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con director del certamen

¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con director del certamen

LEER MÁS
Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

LEER MÁS
Magaly Medina expone quién es la madre de la cuarta hija de Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio de su romance

Magaly Medina expone quién es la madre de la cuarta hija de Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio de su romance

LEER MÁS
Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Cómo reaccionó Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre con mentiras"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025