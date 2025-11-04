Rosalía sorprende al confesar que Santa Rosa de Lima influyó en la creación de ‘Lux’, su más reciente disco
'Lux', grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, contiene 18 pistas y se lanzará el 7 de noviembre, incluyendo tres canciones exclusivas en formato físico.
- ¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?
- Magaly Medina expone quién es la madre de la cuarta hija de Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio de su romance
Rosalía, reconocida cantante española, sorprendió al anunciar que su nuevo álbum, ‘Lux’, incluirá canciones inspiradas en la mística femenina, a través de historias de diversas santas alrededor del mundo, incluyendo a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y América.
PUEDES VER: ¿Cuál fue el nombre real de Santa Rosa de Lima y dónde nació la patrona del Perú y América?
¿Por qué Rosalía eligió a Santa Rosa de Lima como inspiración para 'Lux'?
Durante la conferencia de prensa del disco en la Ciudad de México, la artista explicó que la figura de Santa Rosa de Lima, además de otras, fueron elegidas por su influencia espiritual y legado en la tradición religiosa. “El estar investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo me permitió conocer historias increíbles… Las canciones tienen inspiración en ellas”, comentó.
TE RECOMENDAMOS
LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood
Las letras de las mismas, escritas en 13 idiomas diferentes, en los que se aprecian el español, el alemán y el inglés, abordan temas de espiritualidad, creación y transformación. Y además de la santa limeña, Rosalía mencionó que se inspiró en Juana de Arco, Santa Olga de Quiev, Santa Teresa de Jesús, entre muchas otras mujeres.
PUEDES VER: Devoto lleva una maleta llena con 3.000 cartas para arrojarlas al pozo de Santa Rosa de Lima: “Pesa más de 10 kilos”
¿Qué artistas participan en nuevo álbum de Rosalía?
Este proyecto musical cuenta con la participación de artistas invitados como: Björk, Yves Tumor, Yahritza Y Su Esencia, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz y Carminho; y en su portada muestra a la cantante española con un hábito blanco, en alusión directa a la espiritualidad. “El hábito, que es esa pieza que las monjas llevan en la cabeza, representa el compromiso con una causa que se ha elegido en la vida. Yo, en mi caso, me siento muy comprometida con la música, le dedico mi vida. Obviamente, desde un lugar muy diferente, pero hay un paralelismo”, añadió la artista luego de indicar que era la imagen que mejor representaba el proyecto.
El álbum fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, con la dirección del compositor islandés Daníel Bjarnason. Además, incluye 18 canciones y será lanzado el próximo 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records, de Sony Music Entertainment. "El CD LUX contiene tres canciones adicionales que son exclusivas del formato físico", menciona la empresa a través su página web.
En su totalidad, las canciones del álbum 'Lux' son las siguientes:
- Sexo, Violencia y Llantas
- Reliquia
- Divinize
- Porcelana
- Mio Cristo
- Berghain
- La Perla
- Mundo Nuevo
- De Madrugá
- Dios Es Un Stalker
- La Yugular
- Focu 'ranni [Exclusiva del formato físico]
- Sauvignon Blanc
- Jeanne [Exclusiva del formato físico]
- Novia Robot [Exclusiva del formato físico]
- La Rumba Del Perdón
- Memória
- Magnolias