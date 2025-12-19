HOYSuscripcion LR Focus

Diana Sánchez rompe en llanto tras eliminación del imitador de Josimar en ‘Yo soy’ y él le seca las lágrimas: “No me gusta que la gente llore”

‘Yo soy’ entra a la recta final y la copresentadora Diana Sánchez se mostró afectada por la sorpresiva eliminación de Héctor Corrales, imitador del salsero Josimar. 

Diana Sánchez formó un fuerte vínculo amical con imitador de 'Yo soy' a lo largo de la temporada. Foto: Latina.
Diana Sánchez formó un fuerte vínculo amical con imitador de 'Yo soy' a lo largo de la temporada. Foto: Latina.

El programa ‘Yo soy’ está muy cerca de la gran final y, por esa razón, cada eliminación viene dejando un ambiente de profunda tristeza tanto en participantes como en los conductores. Esto fue lo que ocurrió recientemente con Diana Sánchez, copresentadora del reality, quien no pudo contener las lágrimas tras la sorpresiva eliminación de Héctor Corrales, imitador de Josimar.

Las imágenes del llanto de la exchica reality se han viralizado en redes sociales, donde se le vio muy afectada por la decisión del jurado. Ante ello, el artista secó las lágrimas de Sánchez y le brindó palabras de aliento. “No me gusta que la gente llore”, expresó el imitador.

lr.pe

Diana Sánchez llora tras eliminación del imitador de Josimar en ‘Yo soy’

Al anunciarse la eliminación de Héctor Corrales, imitador del salsero Josimar, en ‘Yo soy’, el propio participante empezó a llorar y agradeció a todo el equipo del programa.  

“Nunca ha sido fácil para mí hablar. Agradezco a todas las personas que confiaron en mí. No me gusta que la gente llore, tampoco me gusta llorar. Pero gracias a todos, espero que sepan más de mí y que apoyen a mis amigos, gracias”, declaró, mientras los jueces Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui observaban conmovidos.

Sin embargo, quien sí dejó salir su tristeza frente a todos fue Diana Sánchez, quien protagonizó un fuerte vínculo con el imitador a lo largo de la competencia. Ante la escena, Corrales uso sus dedos y limpió las lágrimas de la copresentadora, que se encontraba devastada por el anuncio.  

¿Quiénes son los finalistas de ‘Yo soy’?

Tras la eliminación de Héctor Corrales, imitador de Josimar en ‘Yo soy’, solo quedaron cuatro finalistas: Alejandra Guzmán, Michael Jackson, Dyango y Green Day. Uno de ellos será consagrado como el gran ganador de la nueva temporada del reality de canto de Latina.

Según comentarios en las redes sociales, la imitadora de Michael Jackson, Gabriela Villanueva, se perfila como la principal candidata a llevarse el título.   

