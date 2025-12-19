Vasco Madueño, cantante peruano e hijo de Guillermo Dávila, atraviesa un difícil momento tras la muerte de su madre, Jessica Madueño. El 19 de diciembre, el joven de 23 años reveló que su mamá había fallecido casi un mes atrás, luego de enfrentar una batalla contra el cáncer. La noticia, compartida de manera tardía, sorprendió a sus seguidores, quienes aguardaban novedades ante su prolongada ausencia en redes sociales.

A través de un comunicado, Vasco expresó el impacto de esta pérdida y señaló que no la enfrenta en soledad, pues ha contado con el apoyo de amigos y familiares, entre ellos su padre, el famoso cantante venezolano.

Guillermo Dávila acompañó a Vasco Madueño en su duelo

"Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crió y me dio la vida, fue mi compañera y amiga", manifestó Vasco Madueño al referirse al respaldo que ha recibido de sus seres cercanos durante este duelo. Entre ellos figura su progenitor, Guillermo Dávila, con quien selló su reconciliación pública en 2024, tras darse a conocer la enfermedad de Jessica Madueño.

Según manifestó el cantante peruano, su madre dejó este mundo en la madrugada del 22 de noviembre, en el hospital. "Estos últimos dos meses la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. (...). Después de una larga lucha, ahora descansa en paz", comunicó.

Vasco Madueño revela por qué anunció tarde la muerte de su madre

En esa línea, Vasco Madueño precisó que comunicó tarde la partida de su madre debido al profundo dolor que atravesaba. "Esperé un tiempo para anunciarlo en mis redes porque no fue fácil dar esta noticia", explicó.

El hijo de Guillermo Dávila —cantante venezolano que será el próximo invitado en 'El valor de la verdad'— culminó reiterando su agradecimiento por el respaldo recibido y, sobre todo, su gratitud hacia su madre, quien le enseñó el camino de la música y a quien acompañó en sus últimos momentos, dejando todo de lado para estar junto a ella. "Ha significado mucho para mí. Mi madre me acompañó un año más antes de partir y lo mejor que pude hacer en la vida fue utilizar toda mi energía y fuerza para apoyarla en su lucha. Muchas gracias a todos", sentenció.