Mundo

Iglesia de Santa Rosa de Lima en Filipinas se derrumba parcialmente tras terremoto de magnitud 6,9

La provincia de Cebú, en Filipinas, reporta seis fallecidos y graves daños en templos históricos como la iglesia de Santa Rosa de Lima, tras un fuerte sismo de magnitud 6,9

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el 30 de septiembre Filipinas, con epicentro en Bogo, Cebú. El sismo causó el colapso parcial de la histórica iglesia de Santa Rosa de Lima. Foto: Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el 30 de septiembre Filipinas, con epicentro en Bogo, Cebú. El sismo causó el colapso parcial de la histórica iglesia de Santa Rosa de Lima. Foto: Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima

Un potente terremoto en Filipinas de magnitud 6,9 sacudió la región central del archipiélago la noche del 30 de septiembre, con un epicentro localizado a 17 kilómetros al noreste de Bogo, en la provincia de Cebú. El movimiento telúrico, que registró una profundidad de 10 kilómetros, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), provocó el colapso parcial de la fachada de la histórica iglesia de Santa Rosa de Lima, construida en 1858 en el municipio de Daanbantayan.

La congregación del templo confirmó a través de sus redes sociales que el "Santuario Arquidiocesano de Santa Rosa de Lima, un monumento histórico, se derrumbó parcialmente, especialmente en la zona de la fachada". Las autoridades locales declararon estado de calamidad en la zona, mientras se reportan al menos seis fallecidos y múltiples heridos a causa del sismo.

lr.pe

Iglesia de Santa Rosa de Lima en ruinas tras el fuerte sismo que golpeó Cebú

El templo histórico de Santa Rosa de Lima, dedicado a la primera santa de América, sufrió daños estructurales considerables. La iglesia, que data de 1858, perdió gran parte de su fachada principal durante el sismo 6,9, aunque según reportes de la feligresía, la imagen de la santa patrona permaneció intacta. Fotografías y videos distribuidos por la comunidad y confirmados por la agencia EFE muestran el momento exacto del colapso de la estructura.

El arzobispo de Cebú, Alberto Uy, emitió un llamado a todas las parroquias y rectorías de la arquidiócesis para que realicen una evaluación estructural completa de sus inmuebles. "Nuestra iglesia, el santuario arquidiocesano de Santa Rosa de Lima, un monumento histórico, se derrumbó parcialmente", detalló la congregación en su cuenta de Facebook. La iglesia de Santa Rosa de Lima no fue el único patrimonio religioso afectado, ya que la Parroquia de San Pedro Apóstol en Bantayan también reportó graves daños en su fachada.

lr.pe

Víctimas y daños: lo que dejó el terremoto de 6,9 en el centro de Filipinas

El vicealcalde de San Remigio, Alfie Reynes, confirmó a la cadena de radio DZMM que seis personas perdieron la vida en esta localidad ubicada al sur de Bogo. Entre las víctimas mortales se encuentran tres agentes de la guardia costera, un bombero y un niño, aunque no se precisaron los detalles sobre las circunstancias de sus fallecimientos. Reynes solicitó ayuda en forma de alimentos y agua, ya que el sistema de abastecimiento de San Remigio resultó dañado por el terremoto.

Phivolcs registró múltiples réplicas con intensidades entre 3.8 y 5.1, y emitió una advertencia a los habitantes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran para que "se mantengan alejados de la playa y no se acerquen a la costa". El organismo sismológico precisó que el sismo principal se sintió con Intensidad VI en la ciudad de Cebú y Villaba, Leyte, mientras que en San Fernando se registró Intensidad III y en el norte de Samar Intensidad II.

