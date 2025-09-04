Joven muere corneado por enorme toro y tribunas colapsan durante fiesta patronal en Áncash

La embestida del toro causó la muerte de un joven, quien quiso demostrar que podía dominar al animal. Foto: Composición LR

La embestida del toro causó la muerte de un joven, quien quiso demostrar que podía dominar al animal. Foto: Composición LR

En medio de un espectáculo taurino en el distrito de Chiquitán, Áncash, ocurrió una tragedia, en donde un joven de 28 años, identificado como Roberto Copertino Gabino, falleció luego de ser embestido violentamente por un enorme toro durante las celebraciones en honor a Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con el testimonio de los asistentes, la víctima logró esquivar los primeros ataques del animal, pero cuando insistió en permanecer en el ruedo, el toro terminó embistiéndolo. Durante el ataque, el joven fue levantado por los aires y arrastrado por algunos segundos. Pese a que luego se refugió en una tribuna al ponerse de pie, murió en un centro de salud cercano por la gravedad de sus heridas.

Joven muere tras ser embestido por toro en Áncash

Los testigos indicaron que el joven buscaba demostrar su habilidad para manejar al enorme toro; sin embargo, terminó siendo alcanzado por uno de los cuernos. Pese a que intentó huir hacia una de las gradas para refugiarse, el animal ya lo había dejado herido de gravedad.

Los presentes alertaron a las autoridades y al personal de salud, quienes acudieron de inmediata para auxiliar al joven. Sin embargo, la gravedad de las heridas y la caída resultó fatal. La víctima fue trasladada a un centro médico cercano, en donde se certificó su deceso.

Tribunas improvisadas terminan desplomadas

La muerte del joven no fue el único incidente que ocurrió durante las celebraciones de Santa Rosa de Lima, pues también se registró la caída de las tribunas improvisadas, las cuales se desplomaron en pleno evento, lo que causó que varios espectadores y músicos de la banda terminaran en el suelo.

Tras lo sucedido, los mismos asistentes auxiliaron a todas las personas heridas. Ellos utilizaron frazadas como camillas improvisadas para trasladarlos hasta una zona segura y fuera del alcance del toro. Pese a que no se reportaron víctimas mortales tras el desplome de las gradas, el incidente causó la desesperación de los presentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.