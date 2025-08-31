Miles de fieles celebraron el Día de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto, llevando cartas al emblemático pozo de su casa en Lima. Un joven sorprendió llevando más de 3.000. | Foto: Latina TV

El último 30 de agosto, se celebró el Día de Santa Rosa de Lima y miles de fieles devotos llegaron hasta su casa ubicada en la Av. Tacna, en el Centro de Lima, para llevar las populares cartas y arrojarlas al emblemático pozo. Sin embargo, un joven dejó en shock a los usuarios en las redes sociales al llevar una maleta repleta con más de 3.000 cartas.

Así como lo lees. El peruano manifestó que las cartas pertenecen a la institución Juventud Científica, el cual sería un colegio preuniversitario católico de El Agustino. Los estudiantes se tomaron el tiempo para escribir su petición, las que luego fueron bendecidas por el padre Freddy Nolasco.

“La maleta pesa aproximadamente 10 kilos”, señaló el hombre que poco a poco arrojaba las cartas al pozo de Santa Rosa de Lima. Como en los videos que se comparten en las redes sociales, los usuarios no tardaron en dejar sus impresiones y muchos recomendaron enviarle sus pedidos por su número de WhatsApp.

“Yo envié a su WhatsApp de Santa Rosa y me dejó en visto”, “Aunque no lo crean, soy devoto de ella”, “Mi hermana que es profesora me envió a llevar las de sus alumnos de primaria”, “Yo le hacía mi cartita cada año pidiéndole tener una hermanita y llegó mi pequeña”, escribieron los usuarios en la popular red social.

Las cartas, recolectadas por la institución Juventud Científica, fueron bendecidas por el padre Freddy Nolasco antes de ser arrojadas al pozo de Santa Rosa. Foto: Latina TV

¿Quién es Santa Rosa de Lima?

Isabel Flores de Oliva, conocida desde niña como 'Rosa' por la belleza de su rostro, nació en 1586 en Lima y dedicó su vida al servicio religioso, la penitencia y la atención de enfermos y necesitados. Rechazó el matrimonio y decidió consagrarse a Cristo, inspirada por la vida de Santa Catalina de Siena. Su entrega se manifestó en obras de caridad y en una existencia austera, marcada por el sacrificio.

¿Cómo nació la costumbre de escribirle cartas a Santa Rosa de Lima?

La tradición cuenta que Rosa, en gesto de penitencia y entrega total a Dios, arrojó al pozo de unos 19 metros de profundidad, la llave de un cinturón de hierro que llevaba como mortificación, símbolo de su deseo de vivir en pureza y servicio. Esta escena dio origen a la creencia popular de que las “llaves” de los problemas pueden dejarse allí para ser confiadas a la intercesión de la santa. Con el tiempo, esa imagen se transformó: las llaves se volvieron cartas.