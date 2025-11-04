HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Exponen cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con Helen Ballón, la madre de la cuarta hija del exfutbolista

'Magaly TV, la firme' reveló cómo se lleva el hijo de Claudio Pizarro con la pareja del exfutbolista, quien actualmente reside en Alemania junto con su bebé de 7 meses.

Claudio Pizarro tiene 3 hijos con Karla Salcedo. Foto: composición LR/difusión/TikTok/ATV
A sus 47 años, Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez, junto con su pareja Helen Ballón. Aunque el exfutbolista mantiene su vida privada lejos de los medios, el programa ‘Magaly TV, la firme’ reveló que uno de sus hijos, Gianluca Pizarro, mantiene una buena relación con la madre de la bebé del 'Bombardero de los Andes'.

Según el programa de Magaly Medina, Gianluca Pizarro, fruto del matrimonio entre Claudio Pizarro y Karla Salcedo, habría reaccionado con respeto el romance del exfutbolista con Helen Ballón, ya que ambos se siguen en Instagram.

Exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, reportó 'Magaly TV, la firme'

¿Cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con la nueva pareja del futbolista?

De acuerdo con el programa ‘Magaly TV, la firme’, Gianluca Pizarro, de 20 años, mantiene un trato positivo con Helen Ballón, quien es la madre de la pequeña Amara, la cuarta hija del exfutbolista. Pese a la separación de Claudio Pizarro y su exesposa Karla Salcedo tras más de 20 años de matrimonio, el entorno familiar se ha mostrado en calma.

El hijo menor del ‘Bombardero de los Andes’ habría recibido con tranquilidad el nuevo romance de su padre. El gesto de seguirse mutuamente en redes sociales fue aplaudido por usuarios en redes sociales como una muestra de respeto y aceptación de la nueva etapa que vive el exdelantero del Werder Bremen.

Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: 'Deséenme suerte'

¿A qué se dedicaba y cuántos años tiene Helen Ballón, la madre de la hija de Claudio Pizarro?

Helen Ballón, de 37 años, es una peruana que ha pasado gran parte de su vida en Palm Beach, Florida, y ha mantenido un perfil bajo pese a su vínculo con el exfutbolista. Antes de mudarse a Alemania junto a Pizarro, se dedicaba a dictar clases de yoga en Miraflores, demostrando su afinidad por la vida saludable.

El programa de Magaly Medina destacó que Helen Ballón comparte en redes sociales su gusto por el arte, los museos y el bienestar físico, intereses que también suele comentar el propio Claudio Pizarro en sus publicaciones. Actualmente, la pareja vive en Alemania, donde crían a su hija Amara, manteniendo una vida familiar alejada del escándalo mediático.

